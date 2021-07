Peter Hyballa broni swoich metod treningowych: Jestem bardzo inteligentny

Pod koniec maja Peter Hyballa rozpoczął przygodę z Esbjerg fB. Początek pracy w duńskim zespole nie jest dla 45-latka specjalnie udany. Wszystko za sprawą metod treningowych byłego szkoleniowca Wisły Kraków. Piłkarze Esbjerg są niezadowoleni z praktyk Hyballi. Sam trener w rozmowie z mediami odpiera zarzuty.

O praktykach Petera Hyballi w Esbjerg było całkiem głośno. 45-latek ma dopuszczać się niestosownych metod, a przykładem była obelga, jaką usłyszał jeden z zawodników. Hyballa miał obrazić piłkarza mówiąc, iż ma większe piersi niż żona. W związku z całym zamieszaniem, niemiecki trener udzielił obszernego wywiadu dla Ekstra Bladet.

Broni swoich metod

Hyballa postanowił bronić swoich metod treningowych, zaznaczając, że w jego opinii nie zrobił nic złego – Od początku starałem się wprowadzać inny styl treningu. Dużo intensywności, techniki sprintu czy piłki. Jestem emocjonalnym trenerem. Wiele wymagam od swoich graczy. To wydaje się komiczne, ale myślę, ze gracze lubią ten styl.

Pojawiały się spory dotyczące moich metod. Być może w duńskiej kulturze wydaje się agresywny. Nazywam to emocjonalnym. Kultura może mnie określać twardzielem. Jestem bardzo inteligentny. Nie jestem głupi. Jeśli muszę dostosować się do duńskiej kultury, to robię to. jeśli klepnięcie po ramieniu jest karą w duńskiej kulturze, to przestanę, chociaż w Niemczech to nie jest kara. Nikt nie przedstawił mi zasad. Media też tego nie robią. – stwierdził Hyballa.