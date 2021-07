🇦🇲 Ararat – Śląsk Wrocław 🇵🇱 Typy, kursy (22.07.2021)

Pierwszy mecz Polak贸w w II rundzie Ligi Konferencji Europy. Ararat – 艢l膮sk Wroc艂aw to nie b臋dzie spacerek dla dru偶yny Jacka Magiery. Jedno to pogoda, czyli ekstremalny upa艂 w Armenii. Drugie to aspekty pi艂karskie. Ararat wyeliminowa艂 w艂a艣nie W臋gr贸w z Szekesfehervaru.

Ararat – 艢l膮sk Wroc艂aw zapowied藕 (czwartek, 15:00)

Jako si臋 rzek艂o Ormianie wyeliminowali MOL Fehervar. To sporego kalibru niespodzianka. W barwach w臋gierskiej ekipy by艂o kilka nazwisk reprezentacyjnych Madziar贸w, a mimo tego polegli. 0:2 na wyje藕dzie i to Ararat Erewa艅 b臋dzie rywalem 艢l膮ska. Jednak mecz nie odb臋dzie si臋 w stolicy Armenii. Miejscem rozegrania spotkania b臋dzie miasto Giumri. Tam na co dzie艅 swoje spotkania gra Shirak. Czy to utrudni Araratowi? W jakim艣 niewielkim stopniu mo偶e i tak. Warto jednak pami臋ta膰 o pogodzie. 30 stopni w trakcie meczu na pewno nie b臋dzie przyjemne dla obu stron, ale lepiej zaadoptowani do takich warunk贸w b臋d膮 gospodarze.

艢l膮sk ma za sob膮 udany dwumecz z Paide Linnammeskond. Esto艅czycy postawili si臋 g艂贸wnie u siebie. We Wroc艂awiu 艢l膮sk Wroc艂aw by艂 lepszy, cho膰 2:0 trudno uzna膰 za wystarczaj膮cy rezultat. Dobr膮 informacj膮 dla dru偶yny Jacka Magiery jest to, 偶e do zdrowia doszed艂 艁ukasz Bejger, kt贸ry powinien wzmocni膰 defensyw臋 wroc艂awskiego zespo艂u. Lada moment WKS rozpocznie tak偶e rozgrywki ligowe, gdy偶 podobnie jak ich najbli偶szy rywal p贸ki co zadowoli膰 si臋 musia艂 dwoma meczami I rundy LKE o stawk臋 w tym sezonie.

Ararat – 艢l膮sk Wroc艂aw kursy bukmacher贸w

Totolotek oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Ararat wygra, kurs: 3,12

艢l膮sk wygra, kurs: 2,12

Remis, kurs: 3,25

Ararat – 艢l膮sk Wroc艂aw fakty meczowe

W poprzedniej rundzie Ormianie ograli MOL Fehervar, a 艢l膮sk Paide z Estonii

Mecz zostanie rozegrany w mie艣cie Giumri, na stadionie Shiraka

Oba zespo艂y jeszcze nie rozpocz臋艂y sezon贸w ligowych

Ararat – 艢l膮sk Wroc艂aw typy

Pogoda zrobi swoje i to b臋dzie senny mecz. Je艣li wpadn膮 gole, raczej po przerwie.

Typ: Poni偶ej 0,5 do przerwy @ 2,32 Totolotek