Termalica Nieciecza – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (23.07.2021)

Powr贸t Ekstraklasy na stadionie beniaminka. Termalica Nieciecza – Stal Mielec nie zapowiada si臋 hitowo, ale w艂a艣nie to spotkanie otworzy sezon 2021/2022. Obie ekipy raczej s膮 skazywane walk臋 o utrzymanie. To oznacza, 偶e punkty dzisiaj s膮 podw贸jnie wa偶ne!

Termalica Nieciecza – Stal Mielec zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Mecz obecnego z ubieg艂orocznym beniaminkiem. Dwie ekipy z po艂udnia Polski i dw贸ch kandydat贸w do spadku. Co ciekawe specjali艣ci i bukmacherzy bardziej wierz膮 w utrzymanie gospodarzy dzisiejszego meczu. Termalica Nieciecza w du偶ej mierze bazuje na graczach, kt贸rzy dali awans. Mimo wszystko dokonali kilku wzmocnie艅, jak cho膰by kilku graczy do obrony – Filip Modelski z Podbeskidzia czy te偶 posi艂ki z zagranicy, w艣r贸d kt贸rych znalaz艂 si臋 dobrze znany Adam Hlousek. Do tego ca艂kiem okazale prezentuje si臋 ekipa m艂odzie偶owc贸w niecieczan i oni mog膮 zrobi膰 r贸偶nic臋. Mieli wzgl臋dny spok贸j w przygotowaniach. Wydawa艂o si臋, 偶e Mariusz Lewandowski odejdzie, ale szkoleniowiec ostatecznie pozosta艂 w klubie.

Stal Mielec nie by艂aby sob膮, gdyby nie mia艂a zawirowa艅 przed sezonem. Tak by艂o ostatnio, tak jest i teraz. Dru偶yn臋 opu艣ci艂 W艂odzimierz G膮sior, kt贸ry utrzyma艂 zesp贸艂 w lidze. Jego miejsce zaj膮艂 Adam Majewski, czyli trener zwolniony kilka kolejek przed ko艅cem w Stomilu Olsztyn. Jest to zaskakuj膮cy wyb贸r, wszak mowa o szkoleniowcu, kt贸ry raczej wielkich sukces贸w na swoim koncie nie ma. Tymczasem dostaje awans do ekstraklasowego klubu. Stal m贸wi si臋, 偶e jest jednym z g艂贸wnych kandydat贸w do opuszczenia szereg贸w ligi. Niemal w ka偶dej formacji brakuje takich mocnych zawodnik贸w, by poci膮gn膮膰 wszystko do przodu.

Termalica Nieciecza – Stal Mielec kursy bukmacher贸w

W BETFAN kursy na to spotkanie s膮 nast臋puj膮ce:

Termalica wygra, kurs: 2,33

Stal wygra, kurs: 3,20

Remis, kurs: 3,20

Termalica Nieciecza – Stal Mielec fakty meczowe

Termalica awansowa艂a z drugiego miejsca w I lidze

Stal by艂a ostatnim bezpiecznym zespo艂em poprzedniego sezonu Ekstraklasy – 15.

Ostatni raz te dru偶yny spotka艂y si臋 na pierwszoligowych boiskach w sezonie 2019/2020. W Niecieczy wygra艂a Stal 2:1, a w Mielcu lepsza by艂a Termalica 3:0

Termalica Nieciecza – Stal Mielec typy

To wbrew pozorom mo偶e by膰 otwarty mecz. Dlatego stawiamy na gole z obu stron, ale jednak wi臋cej argument贸w na wygran膮 wydaj膮 si臋 mie膰 gospodarze.

Typ: Termalica @ 2,33 BETFAN

Typ: Obie strzel膮 @ 1,80 BETFAN