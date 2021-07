Oficjalnie: Duża wymiana na linii Tottenham-Sevilla!

Tottenham i Sevilla dokonały wymiany. Do Londynu przeniósł się Bryan Gil, natomiast po ośmiu latach pobytu w ekipie “Kogutów”, zespół ze stolicy Anglii opuścił Erik Lamela, który zasilił Sevillę. Dodatkowo Tottenham dopłacił do całej transakcji 25 milionów euro.

Bryan Gil to 20-letni skrzydłowy, który ubiegły sezon spędził na wypożyczeniu w Eibarze, notując 28 ligowych występów, w których strzelił cztery gole oraz zanotował trzy asysty. Była to pierwsza tak istotna kampania dla hiszpańskiego gracza. Z kolei Erik Lamela zanotował kolejny dość bezbarwny sezon w barwach “Kogutów”.

Duża wymiana

Nic dziwnego, że zarząd Tottenhamu zaczął szukać rozwiązania, dzięki któremu wzmocni swój skład i jednocześnie pożegna się z argentyńskim piłkarzem. Klub z Premier League doszedł do porozumienia z Sevillą, wymieniając się piłkarzami. Do Hiszpanii powędrował Lamela, natomiast do Anglii przeprowadził się Gil.

Dodatkowo, jak twierdzi m.in. Fabrizio Romano, Tottenham dopłacił 25 milionów euro. Wartość rynkowa hiszpańskiego zawodnika jest zdecydowanie większa, więc nic dziwnego, że w strukturach wymiany dołączono dopłatę ze strony “Kogutów”.