Wisła Kraków – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (26.07.2021)

Ostatnim spotkaniem pierwszej kolejki Ekstraklasy b臋dzie starcie Wis艂y Krak贸w z Zag艂臋biem Lubin. Szykuje si臋 naprawd臋 ciekawy mecz, kt贸ry powinien sta膰 na ca艂kiem wysokim poziomie jak na standardy polskiej pi艂ki klubowej. Gospodarze chc膮 wreszcie rozegra膰 solidny sezon, a go艣cie maj膮 nadziej臋, 偶e z nowym trenerem b臋d膮 w stanie zagra膰 w przysz艂ym roku w europejskich pucharach. Bukmacherzy stawiaj膮 jednak na gospodarzy, kt贸rzy mieli zdecydowanie bardziej spokojniejszy okres przygotowawczy, ale w pi艂ce no偶nej mo偶na spodziewa膰 si臋 wszystkiego.

Wis艂a Krak贸w – Zag艂臋bie Lubin zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania dokonali przed tym sezonem wielu zmian kadrowych i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e tegoroczna Wis艂a b臋dzie lepsza od tej kt贸r膮 mogli艣my ogl膮da膰 na pocz膮tku tego roku. Pierwszy mecz powie kibicom z Krakowa wiele i na pewno ewentualna wygrana pozwoli fanom gospodarzy wierzy膰, 偶e to wreszcie b臋dzie dobry sezon bez wi臋kszych zawirowa艅. Strata punkt贸w nie b臋dzie jednak w Krakowie mile widziana.

Zawodnicy Zag艂臋bia mieli zaledwie kilkana艣cie dni trening贸w z trenerem 呕urawiem. Mimo wszystko kibice z Lubina maj膮 nadziej臋, 偶e ich ulubie艅cy bardzo szybko naucz膮 si臋 nowej strategii i b臋d膮 grali dobrze od pierwszego starcia w tym sezonie. Spotkanie w Krakowie nie b臋dzie na pewno dla Zag艂臋bia 艂atwe, ale ewentualna wygrana by艂aby ma艂膮 niespodziank膮.

Wis艂a Krak贸w – Zag艂臋bie Lubin kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Wis艂a Krak贸w. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.16. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Wis艂a Krak贸w 鈥 Zag艂臋bie Lubin, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 2.98.

Wis艂a Krak贸w – Zag艂臋bie Lubin fakty meczowe

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 7 spotka艅.

Go艣cie nie wygrali od 10 mecz贸w.

Gracze Zag艂臋bia nie zachowali czystego konta od 8 mecz贸w.

Wis艂a Krak贸w – Zag艂臋bie Lubin nasze typy

Mniej zak艂贸cone przygotowania do sezonu mieli gospodarze, kt贸rzy wykonali wiele transfer贸w i ca艂kowicie zmienili swoj膮 kadr臋. Go艣cie za to niedawno zmienili trenera i z tego powodu trener 呕uraw nie mia艂 wiele czasu na przygotowanie swojej dru偶yny do pierwszego meczu w tym sezonie. Bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy, kt贸rzy przed w艂asnymi kibicami powinni da膰 z siebie wszystko i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e dzisiaj Wis艂a wygra to starcie i dobrze wejdzie w nowy sezon.

Wis艂a Krak贸w 鈥 Zag艂臋bie Lubin | Typ: Wis艂a Krak贸w @2.16 BETFAN

Wis艂a Krak贸w 鈥 Zag艂臋bie Lubin | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.80 BETFAN