Raphael Varane o krok od nowego klubu!

Po dziesięciu latach pobytu w Madrycie, Raphael Varane opuści ekipę “Królewskich”. Według ostatnich doniesień mediów, władze Realu ustaliły sprzedaż francuskiego defensora do Manchesteru United. Tym samym “Czerwone Diabły” przeprowadzą drugi duży letni transfer.

Zarząd “Królewskich’ musiał podjąć konkretną decyzję w sprawie przyszłości Varane’a. Kontrakt środkowego obrońcy obowiązuje tylko do końca sezonu 2021/2022. Oznacza to, iż hiszpański klub ma ostatnią okazję, by sprzedać piłkarza za rozsądne pieniądze.

Varane zostanie piłkarzem Manchesteru United

W związku z tym, iż Francuz nie prowadzi rozmów z Realem w kwestii nowej umowy, transfer 28-latka był jedynym rozsądnym rozwiązaniem. W szczególności, że spore zainteresowanie mistrzem świata wykazywał Manchester United, który jest skłonny zapłacić spore pieniądze.

Jak informuje Fabrizio Romano, transfer Varane’a do ekipy “Czerwonych Diabłów” jest już ustalony. Julien Maynard z TF1 twierdzi, że angielski klub zapłaci za defensora od 45 do 50 milionów euro.