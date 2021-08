Potencjalni rywale dla Śląska i Rakowa w IV rundzie el. LKE

W dwóch dzisiejszych losowaniach poznaliśmy rywali dla Legii Warszawa. Teraz czas na Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa. Dwóch naszych pucharowiczów już wie, na kogo może trafić w przypadku awansu do IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy!

Częstochowianie po ewentualnym awansie do IV rundy trafi na kogoś z dwójki RFS z Łotwy lub KAA Gent. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że to Belgowie zostali potencjalnym rywalem drużyny Marka Papszuna. Jako drudzy swojego rywala poznali wrocławianie. Jeśli Jacek Magiera wprowadzi drużynę do fazy play-off, wówczas Śląsk zmierzy się z Rapidem Wiedeń lub Anorthosisem Famagusta.

Przypomnijmy, że w najbliższy czwartek rusza III runda. W niej oba zespoły z południa Polski nie będą faworytami. Wydaję się jednak, że łatwiejsze zadanie czeka drużynę Jacka Magiery. Śląsk Wrocław zagra z Hapoelem Beer Szewa. Pierwsze spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, rewanż tydzień później w Petah-Tikvie. Raków Częstochowa także swoje zmagania rozpocznie od domowego meczu. W Bielsku-Białej podejmą Rubin Kazań, by tydzień później zagrać w stolicy Tatarstanu.