Radosław Mozyrko nowym dyrektorem sportowym Warty Poznań

Kilka godzin temu pisaliśmy o sporym osłabieniu Warty Poznań. Ubiegłoroczny beniaminek stracił dyrektora sportowego. Jednak szybko okazało się, że “Zieloni” byli gotowi na to odejście. Już przedstawili jego następcę, a mowa o posiłkach prosto z Premier League!

Od końca 2019 roku pracował dla Chelsea jako skaut młodzieżowy na wschód Europy. To mniej więcej podobne stanowisko do tego, które piastował w Arsenalu Tomasz Pasieczny. Przypomnijmy, że ten ostatni już kilka miesięcy temu wskoczył za stery w Wiśle Kraków.

– Jestem w zawodzie od 14 lat, z czego 9 lat pracowałem dla klubów zagranicznych: m.in. Chelsea, Manchesteru United, Nottingham Forrest (4,5 roku), New York Red Bulls. W Polsce najdłużej, bo przez 3,5 roku byłem związany z Legią Warszawa – przedstawił się Radosław Mozyrko na oficjalnej stronie klubu. Co ciekawe nowy dyrektor sportowy rozpocznie pracę i przez miesiąc będzie… współpracować z Robertem Grafem, odchodzącym do Rakowa Częstochowa. W ten sposób Graf zakończy okienko transferowe, a Mozyrko będzie miał okazje na wdrożenie się w klubowe struktury.

W dalszej części klubowego komunikatu Radosław Mozyrko stwierdził, że transfery to będzie zaledwie 40% jego działalności. – Będę odpowiedzialny za wdrażanie w życie wizji klubu. Co to dla mnie znaczy? Chodzi o zarządzanie działem sportu, monitorowanie pierwszego zespołu, zarządzanie transferami. Rozumiem filozofię Klubu, rozmawialiśmy o niej długo z władzami Warty – dodał nowy dyrektor sportowy.

Fot. główne: oficjalna strona Warty Poznań