Przemysław Frankowski w Ligue1?

Wiele na to wskazuje, że kolonia polskich piłkarzy w Ligue1 znowu się powiększy. Po transferze Karola Fili do Racingu Strasbourg, teraz czas na kolejnego biało-czerwonego. Przemysław Frankowski przed transferem do Chicago Fire zakładał żółto-czerwoną koszulkę. Teraz… też tak może być!

Jak podaje Kuba Seweryn ze Sport.pl za amerykańskim dziennikarzem Brianem Sandalowem, Przemysław Frankowski lada moment może trafić do Racingu Lens. Polskiego skrzydłowego już zabrakło w kadrze meczowej Chicago Fire na mecz NY City minionej nocy. To może oznaczać, że negocjacje są coraz bardziej zaawansowane, a klub nie chce ryzykować potencjalnej kontuzji przed transferem.

Do tej pory Frankowski rozegrał 60 meczów na poziomie MLS, a także cztery inne spotkania dla “Strażaków”. Na jego koncie widnieje 10 goli i 10 asyst. Do Chicago trafił w styczniu 2019 roku za około 1,5 miliona euro, które otrzymała wówczas Jagiellonia Białystok.

Teraz czas na Lens i Ligue1. Sezon we Francji rusza już jutro. Pierwszy mecz nowego klubu Polaka odbędzie się w niedziele, gdy Lens zagra ze Stade Rennais na wyjeździe. W ubiegłym sezonie ekipa ze Stade Felix-Bollaert zajęła 7. miejsce i nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów.