Gdzie zagra Leo Messi?

Gdy wydawało się, że lada moment Leo Messi podpisze nowy kontrakt z Blaugraną, gruchnęła informacja o jego odejściu. Jeszcze nieznana jest jego przyszłość, ale bukmacherzy już zastanawiają się nad kolejnym pracodawcą dla jednego z najlepszych piłkarzy w historii.

Bukmacher BETFAN wystawił kursy na klub, w którym Argentyńczyk zagra w nowym sezonie. Według operatora w grze będzie sześć opcji. Cztery europejskie oraz dwie za oceanem.

Naturalnym faworytem jest PSG, na które kurs wynosi 1,90. Trudno się dziwić, skoro mówimy o najbogatszym klubie w stawce. Francuzi z katarskim kapitałem nie będą mieli kłopotów ze spełnieniem finansowych wymagań zawodnika. Dodatkowo Leo Messi spotkałby pod wieżą Eiffla swojego byłego klubowego kolegę Neymara. Także wobec transferu Sergio Ramosa, szansę PSG na upragnione trofeum Ligi Mistrzów tylko by wzrosły.

Na drugim miejscu jest Manchester City. Tutaj także kwestia finansowa robi swoje. Możliwości The Citizens są ogromne, więc piłkarz także mógłby liczyć na utrzymanie swoich zarobków. Jednak dodatkowym i być może kluczowym atutem byłaby ponowna współpraca z Pepem Guardiolą. Kataloński trener nadal ma obsesje zwycięstwa w Lidze Mistrzów w innym miejscu niż Barcelona. Pozyskanie takiego zawodnika jak Leo Messi mogłoby pomóc w tym celu. Tym bardziej że w maju byli o krok od tego sukcesu, przegrywając finałowe spotkanie z Chelsea.

MLS czy powrót do domu?

Wiele mówi się, że Leo Messi będzie chciał kończyć karierę za oceanem. Przede wszystkim myśli się tutaj o MLS. Stany Zjednoczone to atrakcyjny kierunek z wielu względów. Finanse, życie pośród gwiazd światowego showbiznesu oraz gra w niezłej lidze, ale jednak zdecydowanie mniej wymagającej. Nadal spory prestiż, ale bardziej związany z całą otoczką, aniżeli poziomu stricte sportowym.

Drugą możliwością, jaką oferuje BETFAN jest powrót do domu. W barwach Newell’s Old Boys Messi rzecz jasna nie rozegrał żadnego meczu, poza kategoriami młodzieżowymi, ale zawsze w wywiadach ciepło wspominał ten klub. Dla drużyny ze stadionu imienia Marcelo Bielsy to byłaby kapitalna sprawa pozyskać swojego wychowanka. Leo Messi z kolei mógłby zadebiutować w macierzystym klubie.

Na samym końcu dwie inne europejskie opcje. Trudno sobie wyobrazić Leo Messiego w takim zespole jak Inter, ale Manchester United miałby zdecydowanie więcej możliwości zaspokojenia Argentyńczyka. Pod względem finansowym, a także sportowym.