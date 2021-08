🇵🇱 Górnik Zabrze – Stal Mielec Typy, kursy (07.08.2021)

G贸rnik Zabrze i Stal Mielec to dru偶yny, kt贸re s艂abo wesz艂y w nowy sezon. Sytuacja po dw贸ch kolejkach jest nieciekawa, jednak na tak wczesnym etapie rozgrywek nie mo偶na jeszcze wydawa膰 os膮d贸w. Kt贸ra z ekip pokusi si臋 zatem dzisiaj o zwyci臋stwo?

G贸rnik Zabrze 鈥 Stal Mielec (sobota, 17:30)

Nie tak mia艂 wygl膮da膰 pocz膮tek sezonu w wykonaniu ekipy z Zabrza. W pierwszej kolejce Zabrzanie zmuszeni byli uzna膰 wy偶szo艣膰 Pogoni Szczecin (0:2). W drugim spotkaniu zesp贸艂 mierzy艂 si臋 natomiast z Lechem Pozna艅, strzelanie w tym meczu rozpocz膮艂 G贸rnik, jednak偶e bramka wyr贸wnuj膮ca pod koniec pierwszej cz臋艣ci meczu oraz dwa kolejne gole w drugiej po艂owie autorstwa pi艂karzy Lecha sprawi艂y, 偶e G贸rnik znajduje si臋 obecnie na ostatni miejscu w tabeli. Sw贸j debiut zaliczy艂 w starciu z dru偶yn膮 z Poznania Lukas Podolski, niestety jednak jego obecno艣膰 nie pomog艂a zbytnio dru偶ynie.

Stal Mielec otworzy艂a sw贸j sezon niewiele lepiej od swoich dzisiejszych rywali. Go艣cie w pierwszym spotkaniu zremisowali z Termalik膮 (1:1), w drugiej kolejce zesp贸艂 przegra艂 z kolei z Piastem Gliwice wynikiem 0:2. Stal przegra艂a oba spotkania z G贸rnikiem w poprzednim sezonie (0:2 oraz 1:2), co bez w膮tpienia nie jest dobrym prognostykiem przed dzisiejszym starciem.

G贸rnik Zabrze 鈥 Stal Mielec kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana G贸rnika Zabrze: 2.20

remis: 3.40

zwyci臋stwo Stali Mielec: 3.25

G贸rnik Zabrze 鈥 Stal Mielec fakty meczowe

Oba spotkania mi臋dzy tymi ekipami w poprzednim sezonie ko艅czy艂y si臋 wygrana G贸rnika,

Obie ekipy nie wygra艂y w tym sezonie jeszcze ani razu.

G贸rnik przegra艂 swoje oba mecze.

G贸rnik Zabrze 鈥 Stal Mielec nasze typy

Forma obu dru偶yn nie powala w 偶adnym wypadku na kolana. Patrz膮c na ich defensywy oraz to jak prezentowa艂y si臋 one w poprzednich kolejkach, stawiamy dzisiaj na remis oraz BTTS. Ci臋偶ko spodziewa膰 si臋 by ten mecz mia艂 by膰 wielkim widowiskiem.

G贸rnik Zabrze 鈥 Stal Mielec |typ: remis @3.40 BETFAN

G贸rnik Zabrze 鈥 Stal Mielec |typ: BTTS @1.79 BETFAN