Leo Messi w PSG? Coraz bliżej hitowego transferu

Wiele wskazuje na to, że już w najbliższych dniach oficjalnie poznamy nowego pracodawcę Argentyńczyka. Według hiszpańskich i francuskich mediów Leo Messi podjął decyzje. Być może lada moment po raz drugi będziemy oglądać duet Messi – Neymar w jednym zespole.

Według francuskiego dziennikarza Mohameda Bouhafsiego, Leo Messi ma podpisać kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. To by oznaczało, że zawodnik skończy grę w Paryżu najwcześniej w czerwcu 2023 roku, a może nawet dwanaście miesięcy później, tuż przed kolejnym Copa America.

Lionel #Messi has chosen to join #PSG – 2 years + 1 on option for the contract – the club is looking to wrap up the signing over the weekend, and is set to meet with Jorge Messi in the next few hours.

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 6, 2021