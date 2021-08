🇲🇩 Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda 🇷🇸 Typy, kursy (10.08.2021)

Sheriff Tiraspol podejmie na w艂asnym obiekcie serbsk膮 Crvene Zvezd臋. B臋dzie to rewan偶owe spotkanie o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrz贸w.

Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda zapowied藕 (wtorek, 19:00)

Gospodarze z Mo艂dawii mog膮 by膰 p贸ki co zadowoleni ze swoich wynik贸w w tym sezonie. Co prawda w lidze przegrali ju偶 jedno spotkanie, ale ich postawa w europejskich pucharach przekracza oczekiwania fan贸w i na pewno mo偶na od gospodarzy spodziewa膰 si臋 dobrej gry w starciu z Crven膮 Zvezd膮.

Go艣cie w pierwszym meczu z mistrzem Mo艂dawii zagrali poni偶ej swoich mo偶liwo艣ci. Remis nie by艂 dla serbskiej ekipy dobrym wynikiem, ale na pewno zawodnik贸w tej dru偶yny sta膰 na awans do kolejnej rundy eliminacji. Gracze Crveny Zvezdy s膮 faworytami do wygrania tego meczu i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e dadz膮 oni z siebie absolutne maksimum.

Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Crvena Zvezda. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.95. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.35.

Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 7 mecz贸w.

Sheriff nie zachowa艂 czystego konta od 4 spotka艅.

Go艣cie s膮 niepokonani od 5 spotka艅.

Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda nasze typy

Go艣cie z Serbii s膮 faworytami do wygrania tego meczu i patrz膮c na przebieg pierwszego spotkania to powinni oni okaza膰 si臋 w meczu z mistrzem Mo艂dawii lepsi. Gospodarze na pewno powalcz膮, ale to Crvena Zvezda jest na papierze mocniejsza i powinna wyjecha膰 do Serbii z awansem do kolejnej rundy eliminacji.

Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda | Typ: Crvena Zvezda @1.95 Noblebet

Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda | Typ: powy偶ej 2.5 goli @2.00 Noblebet