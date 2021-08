🇵🇹 Benfica – Spartak Moskwa 🇷🇺 Typy, kursy (10.08.2021)

Benfica zagra we wtorek na w艂asnym obiekcie ze Spartakiem Moskwa. B臋dzie to rewan偶owe spotkanie w ramach eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w.

Benfica – Spartak Moskwa zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Zawodnicy z Portugalii mog膮 by膰 p贸ki co zadowoleni ze swoich wynik贸w w oficjalnych meczach tego sezonu. Najpierw rozprawili si臋 oni ze Spartakiem i wygrali tamto starcie 2:0, a w weekend pokonali na wyje藕dzie Moreirense. Dzisiaj Benfic臋 czeka rewan偶, kt贸ry na papierze powinien by膰 ju偶 tylko formalno艣ci膮.

Gracze z Moskwy w lidze rosyjskiej wygrali zaledwie jedno starcie. Przegrali za to dwukrotnie. Wydaje si臋 wi臋c, 偶e zawodnicy Spartaka nie s膮 na ten moment dobrze przygotowani do pocz膮tku sezonu. By膰 mo偶e w Portugalii dojdzie do jakiego艣 prze艂amania i ekipa z Moskwy wreszcie zagra na dobrym poziomie. O awans mo偶e by膰 jednak bardzo trudno.

Benfica – Spartak Moskwa kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Benfica. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.45. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Benfica – Spartak Moskwa, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 4.80. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 7.25.

Benfica – Spartak Moskwa fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 7 mecz贸w.

Gracze Benfici strzelali pierwsi bramk臋 w swoich poprzednich 6 meczach.

Spartak nie zachowa艂 czystego konta w swoich ostatnich 3 spotkaniach przeciwko Benfice.

Benfica – Spartak Moskwa nasze typy

Pocz膮tek sezonu dla ekipy z Rosji nie nale偶y do naj艂atwiejszych. Lepiej w ostatnim czasie prezentuja si臋 dru偶yna z Portugalii i dlatego mo偶na spodziewa膰 si臋 podobnego przebiegu starcia do tego pierwszego. Benfica wydaje si臋 lepsza od ekipy z Moskwy i gospodarze powinni zn贸w bez problem贸w pokona膰 swoich rywali.

Benfica – Spartak Moskwa | Typ: handicap: Benfica -1 @2.25 Noblebet

Benfica – Spartak Moskwa | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.70 Noblebet