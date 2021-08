🇱🇹 Żalgiris – Mura 🇸🇮 Typy, kursy (12.08.2021)

Nic nie wiadomo po pierwszym spotkaniu. ┼╗algiris – Mura to wyr├│wnana para i w po┼éowie dwumeczu mamy 0:0. Liczymy jednak, ┼╝e w rewan┼╝u gole padn─ů. Tylko one mog─ů nap─Ödzi─ç spotkanie w Wilnie.

┼╗algiris – Mura zapowied┼║ (czwartek, 19:00)

Mecz dw├│ch wyr├│wnanych ekip. Mura to mistrz S┼éowenii, czyli mocniejszej ligi. Jednak do┼Ťwiadczenie pucharowe zdecydowanie po stronie gospodarzy. ┼╗algiris to etatowy mistrz Litwy, ale tak┼╝e ekipa, kt├│ra od wielu lat reprezentuje nadba┼étycki kraj w europejskich pucharach. Tym razem uda┼éo im si─Ö ogra─ç Linfield z Irlandii P├│┼énocnej, ale paliwa na Ferencvaros ju┼╝ musia┼éo zabrakn─ů─ç. Mimo wszystko narzeka─ç nie mog─ů, skoro uda┼éo im si─Ö ze S┼éowenii przywie┼║─ç remis.

Ekipa z Ba┼ékan├│w p├│ki co ma spore k┼éopoty w lidze. Ledwie dwa punkty w czterech meczach, ale nadal licz─ů na faz─Ö grupow─ů kt├│rego┼Ť z europejskich puchar├│w. S─ů coraz bli┼╝ej, gdy┼╝ rozpocz─Öli od wyeliminowania Shkendiji Tetovo, co przysz┼éo zadziwiaj─ůco ┼éatwo – 1:0 i 5:0. Potem jednak lepszy okaza┼é si─Ö ┼üudogorec Razgrad. Teraz rywal jak najbardziej w zasi─Ögu. Warto przypomnie─ç, ┼╝e zwyci─Özca tej pary zagra o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Jednocze┼Ťnie b─Ödzie pewny przynajmniej grupy Ligi Konferencji Europy.

┼╗algiris – Mura kursy bukmacherskie

Noblebet oferuje nast─Öpuj─ůce kursy na to spotkanie:

┼╗algiris wygra, kurs: 2,20

Mura wygra, kurs: 3,45

Remis, kurs: 3,20

┼╗algiris – Mura fakty meczowe

W pierwszym meczu było 0:0

Mura to mistrz S┼éowenii, kt├│ry w eliminacjach do LM odpad┼é z ┼üudogorcem Razgrad. S┼éabo tak┼╝e rozpocz─ů┼é rozgrywki ligowe – 2pkt w czterech meczach i jest przedostatni

┼╗algiris odpad┼é w walce o LM z Ferencvarosem. Na Litwie sezon rozpocz─ů┼é si─Ö w marcu. Obecnie sto┼éeczna ekipa jest druga, ale ma dwa mecze mniej od Suduvy i tylko dwa punkty do odrobienia

┼╗algiris – Mura typy

Pierwszy gol powinien otworzy─ç nam spotkanie. Wszystko z racji tego, ┼╝e wtedy kto┼Ť b─Ödzie musia┼é zaatakowa─ç. Dlatego gramy na trafienia z obu stron.

Typ: Obie strzel─ů @ 1,92 Noblebet