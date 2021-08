🇵🇱 Raków Częstochowa – Gent 🇧🇪 Typy, kursy (19.08.2021)

O miejsce w lidze Konferencji zmierz膮 si臋 ze sob膮 Rak贸w Cz臋stochowa i Gent. Czy ekipa z 艢l膮ska b臋dzie ponownie sprawi膰 niespodziank臋 i wyeliminowa膰 faworyzowanych rywali z Belgii?

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Gent zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Rak贸w w tych eliminacjach zaskoczy艂 absolutnie wszystkich. Wyeliminowanie Rubina Kaza艅 to naprawd臋 ogromne osi膮gni臋cie. Co wi臋cej, polska dru偶yna awans wywalczy艂a zdobywaj膮c gola w dogrywce, co 艣wiadczy nie tylko o umiej臋tno艣ciach pi艂karskich zespo艂u, ale tak偶e o jego sile mentalnej, kt贸ra niestety w przypadku wielu polskich ekip zwyczajnie nie istnieje. Atut w艂asnego boiska w pierwszym spotkaniu mo偶e mie膰 dzisiaj dla pi艂karzy z Cz臋stochowy kluczowe znaczenie.

Gent gra艂 ostatnio raczej s艂abo. Zesp贸艂 do niedawna notowa艂 seri臋 pi臋ciu mecz贸w bez wygranej, kt贸r膮 przerwa艂 dopiero wygran膮 w rewan偶owym starciu z 艂otewskim RFS (1:0). Pierwsze starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 natomiast remisem 2:2. Jak zatem wida膰, Belgowie przeciwko relatywnie s艂abym rywalom nie wypadli najlepiej, co tylko zwi臋ksza szanse Rakowa na ko艅cowy sukces.

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Gent nasze typy

Rak贸w pokaza艂 w tych eliminacjach, 偶e jest dru偶yn膮 kt贸ra potrafi ud藕wign膮膰 ci臋偶ar postawionego przed ni膮 wyzwania. Uwa偶amy, 偶e atut w艂asnego boiska b臋dzie mie膰 kluczowe znaczenie dla los贸w dzisiejszego spotkania. Z tego te偶 powodu stawiamy w tym starciu na Rak贸w z podp贸rk膮 oraz BTTS. Ekipa z Cz臋stochowy ma realne szanse na wywalczenie sobie miejsca w Lidze Konferencji.

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Gent |typ: 1X @1.71 BETFAN

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Gent |typ: BTTS @1.91 BETFAN

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Gent kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Rakowa: 3.55

remis: 3.30

zwyci臋stwo Gent: 2.10

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Gent fakty meczowe

Gent jeszcze niedawno notowa艂 seri臋 pi臋ciu mecz贸w bez wygranej.

Rak贸w ca艂y czas pozostaje niepokonany w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Rak贸w w finale eliminacji znalaz艂 si臋 dzi臋ki wygranej nad Rubinem Kaza艅.

Rak贸w Cz臋stochowa ostatnie pi臋膰 spotka艅

Rubin Kaza艅 鈥 Rak贸w 0:1 (wygrana po dogrywce)

Wis艂a Krak贸w Rak贸w 鈥 Cz臋stochowa 1:2

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Rubin Kaza艅 0:0

Jagiellonia Bia艂ystok 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa 3:0

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Suduva 0:0 (wygrana w karnych)

Gent ostatnie pi臋膰 spotka艅

Gent 鈥 KV Mechelen 2:0

RFS 鈥 Gent 0:1

Oostende 鈥 Gent 1:0

Gent 鈥 RFS 2:2

Gent 鈥 Beerschot VA 2:2