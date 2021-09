🇬🇪 Gruzja – Kosowo 🇽🇰 Typy, kursy (2.09.2021)

Mecz Gruzja – Kosowo w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze to na pierwszy rzut oka klasyczne spotkanie outsiderów. Patrząc na osiągnięcia obu ekip w grupie B, w której prym wiodą Hiszpania i Szwecja, nie sposób określić go innym mianem. Póki jednak eliminacje trwają nikomu nie wolno odbierać w nich szans na końcowy sukces, bo przecież dopóki piłka w grze…

Gruzja – Kosowo zapowiedź (czwartek, 18:00)

Jeżeli reprezentanci Gruzji oraz Kosowa chcą zachować choć iluzoryczne szanse na awans do mundialu, w ich bezpośrednim starciu nie powinien paść remis. Do zwycięstwa z pewnością dążyć będą zwłaszcza Gruzini, którzy po trzech seriach gier mają na swoim koncie jeden punkt po remisie z Grecją. Reprezentanci Kosowa rozegrali dotąd w eliminacjach dwa spotkania i oba z nich przegrali.

Ewentualna wygrana Gruzji z Kosowem, przy porażce Szwecji z Hiszpanią może doprowadzić do tego, że w grupie B zrobi się jeszcze ciekawie. Gracze Kosowa też będą chcieli wygrać, by zachować jakiekolwiek nadzieje na zaistnienie w eliminacjach i niebycie wyłącznie tłem dla rywali. Pojedynek outsiderów w praktyce nie jest więc meczem o przysłowiową pietruszkę. Tym lepiej, bo dzięki temu nie powinno brakować w nim emocji.

Gruzja – Kosowo nasze typy

Ostatnie kilka spotkań w wykonaniu reprezentacji Kosowa wyraźnie pokazuje, że drużynę tę stać na zdobywanie bramek. Do tego samego z pewnością dążyć będą Gruzini, więc zanosi się na to, że w bezpośrednim starciu obu ekip nie powinno zabraknąć goli.

Gruzja – Kosowo | Typ: powyżej 1.5 @1.48 BETFAN

Gruzja – Kosowo | Typ: obie drużyny strzelą gola @2.11 BETFAN

Gruzja – Kosowo kursy bukmacherów

Faworytem spotkania w Batumi są gospodarze, choć nie tak zupełnie oczywistym, o czym świadczą wysokie kursy na ten mecz. BETFAN wycenił zwycięstwo Gruzji po kursie 2.40. Remis został natomiast wyceniony po kursie 3.10, a wygrana Kosowa po kursie 3.15.

Gruzja – Kosowo fakty meczowe

5 ostatnich spotkań Gruzji: 1 wygrana, 1 remis, 3 porażki, bilans bramkowy: 4-8

5 ostatnich spotkań Kosowa: 3 wygrane, 2 porażki, bilans bramkowy: 9-7

Gruzja wygrała zaledwie jeden mecz z 10 rozegranych spotkań od października ubiegłego roku

Gruzja ostatnie pięć spotkań

Holandia – Gruzja 3:0

Rumunia – Gruzja 1:2

Grecja – Gruzja 1:1

Gruzja – Hiszpania 1:2

Szwecja – Gruzja 1:0

Kosowo ostatnie pięć spotkań

Kosowo – Gambia 1:0

Kosowo – Gwinea 1:2

Kosowo – Malta 2:1

Kosowo – San Marino 4:1

Hiszpania – Kosowo 3:1