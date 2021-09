🇩🇰 Dania – Szkocja 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (01.09.2021)

W ramach czwartej rundy eliminacyjnej do mistrzostw 艣wiata 2022, reprezentacja Danii zmierzy si臋 na Parken Stadium w Kopenhadze ze Szkocj膮. B臋dzie to starcie ekip, kt贸re do tej pory jako jedyne w grupie F nie zanotowa艂y pora偶ki.聽

Dania – Szkocja zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Z wielkim impetem reprezentacja Danii rozpocz臋艂a eliminacje do mistrzostw 艣wiata w Katarze. Nie m贸wimy tutaj bowiem tylko o trzech zwyci臋stwach, ale r贸wnie偶 triumfach z bilansem bramkowym a偶 14:0. Na start eliminacji Du艅czycy poradzili sobie na wyje藕dzie z Izraelem, wygrywaj膮c 2:0. Nast臋pnie reprezentacja Danii zdeklasowa艂a u siebie Mo艂dawi臋 a偶 8:0, a podczas ostatniego marcowego spotkania do艣膰 niespodziewanie pewnie pokona艂a Austri臋 4:0. Co istotne, mecz ten rozgrywany by艂 na Ernst Happel Stadion w Wiedniu.

Od dw贸ch remis贸w i jednego zwyci臋stwa eliminacje rozpocz臋艂a Szkocja, kt贸ra najpierw zremisowa艂a u siebie z Austri膮 2:2, nast臋pnie podzieli艂a si臋 punktami z Izraelem, remisuj膮c 1:1, a podczas ostatniego marcowego starcia pewnie pokona艂a Wyspy Owcze, triumfuj膮c 4:0. Tym sposobem Szkocja jest na drugim miejscu w grupie F i ma punkt przewagi nad Austri膮 i Izraelem. Liderem jest oczywi艣cie Dania z kompletem punkt贸w.

Dania – Szkocja nasze typy

Cho膰 Szkocja rozpocz臋艂a eliminacje w ca艂kiem przyzwoitym stylu, to Dania nie powinna mie膰 wi臋kszych problem贸w ze zgarni臋ciem trzech punkt贸w.

Dania – Szkocja | Typ: Dania wygra do przerwy i ca艂y mecz 1.99 @ BETFAN聽

Dania – Szkocja | Typ: Dania wygra r贸偶nic膮 minimum dw贸ch goli 2.16 @ BETFAN聽

Dania – Szkocja kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Dania wygra, kurs: 1.40

Remis, kurs: 4.40

Szkocja wygra, kurs: 8.80

Dania – Szkocja fakty meczowe

Dania wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Szkocja zanotowa艂a jedno zwyci臋stwo w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Szkocja traci艂a minimum dwa gole

Dania – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Anglia – Dania 2:1 (1:1)

Czechy – Dania 1:2

Walia – Dania 0:4

Rosja – Dania 1:4

Dania – Belgia 1:2

Szkocja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chorwacja – Szkocja 3:1

Anglia – Szkocja 0:0

Szkocja – Czechy 0:2

Luksemburg – Szkocja 0:1

Holandia – Szkocja 2:2