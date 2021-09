🇸🇪 Szwecja – Hiszpania 🇪🇸 Typy, kursy (2.09.2021)

Mecz Szwecja – Hiszpania to pojedynek czołowych ekip grupy B w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Hiszpanie wyprzedzają gospodarzy czwartkowego meczu zaledwie o punkt, mając przy tym rozegrany jeden mecz więcej. Szwedzi z pewnością zrobią wobec tego wiele, by po spotkaniu w Solnej role się odwróciły. Zwycięstwo pozwoli im dosyć wygodnie rozsiąść się w fotelu lidera grupy B.

Szwecja – Hiszpania zapowiedź (czwartek, 20:45)

Szwedzi mają póki co na swoim koncie komplet zwycięstw w eliminacjach do mundialu, po tym jak pokonali Gruzję i Kosowo. Hiszpanom wiedzie się równie dobrze. Choć eliminacje zaczęli dosyć zaskakującym remisem z Grecją, później odnieśli dwa zwycięstwa także z Gruzją oraz Kosowem i ich sytuacja w grupie B jest naprawdę dobra.

Względnie komfortowe położenie obu ekip sprawia, że żadna z nich nie jest pod ścianą i nie musi wygrywać najbliższego meczu za wszelką cenę, mając dodatkowo w dalszej perspektywie spotkania z teoretycznie o wiele słabszymi przeciwnikami. Wątpliwe jednak, by którakolwiek z drużyn kalkulowała w ten sposób. Wygrana w takim meczu będzie smakowała bowiem naprawdę dobrze, więc czemu po nią nie sięgnąć?

Szwecja – Hiszpania nasze typy

Szwedzi i Hiszpanie ostatni raz mieli okazję zmierzyć się ze sobą stosunkowo niedawno, bo w fazie grupowej Euro 2020. Tamto spotkanie zdominowali podopieczni Luisa Enrique, jednak nie potrafili udokumentować tego golem i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Dominacja na boisku to jak dobrze wiadomo hiszpańska specjalność, więc tym razem będzie zapewne podobnie. Zepchnięci do obrony Szwedzi prawdopodobnie będą w związku z tym szukać swoich szans w kontratakach i stałych fragmentach gry.

Szwecja – Hiszpania | Typ: powyżej 1.5 goli @1.37 BETFAN

Szwecja – Hiszpania | Typ: remis/Hiszpania i powyżej 1.5 gola @1.65 BETFAN

Szwecja – Hiszpania kursy bukmacherów

Faworytem spotkania w Solnej są goście. Zwycięstwo Hiszpanów bukmacher BETFAN wycenia po kursie 1.78. Wygrana Szwecji została wystawiona po kursie 4.65, natomiast na remis BETFAN wystawił kurs 3.60.

Szwecja – Hiszpania fakty meczowe

Hiszpanie zdobywali przynajmniej jednego gola w pięciu ostatnich meczach

Bilans ostatnich pięciu spotkań Hiszpanów ze Szwedami to trzy zwycięstwa i dwa remisy

Ostatni raz Szwecja pokonała Hiszpanię 7 października 2006 roku, wygrywając z nią 2:0

Szwecja – pięć ostatnich spotkań

Szwecja – Ukraina 1:2 (1:1)

Szwecja – Polska 3:2

Szwecja – Słowacja 1:0

Hiszpania – Szwecja 0:0

Szwecja – Armenia 3:1

Hiszpania – pięć ostatnich spotkań

Włochy – Hiszpania 2:1 (1:1)

Szwajcaria – Hiszpania 1:2 (1:1)

Chorwacja – Hiszpania 3:5 (3:3)

Słowacja – Hiszpania 0:5

Hiszpania – Polska 1:1