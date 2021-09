San Marino – Polska. Wyjątkowa promocja na mecz Polaków

Już w niedzielę Polska stanie w szranki z San Marino. Oczywiście, co nikogo nie dziwi, nasza kadra jest ogromnym faworytem tej potyczki. O gola gospodarzy może być trudno, ale jakie zagrożenie tak naprawdę sprawią podopiecznym Paulo Sousy nasi niedzielni rywale?

Freebet za strzały San Marino

W historii rozegraliśmy łącznie 8 spotkań przeciwko San Marino. Jak możemy się domyślić, wszystkie zakończyły się zwycięstwem Biało-Czerwonych, a bilans bramkowy wynosi 33:1. Ostatniego gola Polacy stracili w 2013 roku, kiedy to kadra prowadzona przez Adama Nawałkę wygrała ostatecznie 5:1. Obecnie podopieczni Paulo Sousy mają przede wszystkim problemy z grą w defensywie. Za kadencji Portugalczyka tylko raz zachowaliśmy czyste konto przeciwko Andorze. Poza tym 8 spotkań i 15 straconych bramek, czyli niemalże dwie na mecz.

Oczywiście nie wierzymy, że ktoś postawi na gola San Marino w tym meczu, ale z okazji niedzielnej potyczki BETFAN przygotował dość ciekawą ofertę, w której możecie zgarnąć 5 zł za każdy strzał gospodarzy – niezależnie czy będzie to próba celna czy niecelna. Przykładowo przy 5 strzałach, do zgarnięcia jest 25 zł.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Zarejestrować konto w BETFAN z TEGO linku. Zagrać dowolny zakład na mecz San Marino – Polska za dokładnie 49 zł. Kupon AKO lub SOLO, z kursem minimalnym 2,50.

I to wszystko! Otrzymasz freebet 5 zł za strzał San Marino na bramkę Polski, np. przy 5 strzałach (nieważne, czy będą celne czy nie) freebet wyniesie 25 zł. Co więcej – jeśli San Marino strzeli gola, to BETFAN wypłaci freebet 50 zł.

Dodatkowo możecie oczywiście wygrać postawiony zakład, więc to niejako zakład dwa w jednym. Więcej szczegółów o promocji.