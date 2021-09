🇳🇱 Holandia – Czarnogóra 🇲🇪 Typy, kursy (4.09.2021)

Bezsprzecznym faworytem meczu pomi臋dzy Holandi膮 i Czarnog贸r膮 jest reprezentacja Holandii. Podopieczni Louisa van Gaala nie mog膮 sobie w sobot臋 pozwoli膰 na strat臋 punkt贸w. Na ich potkni臋cia czyha bowiem przewodz膮ca tabeli grupy G Turcja, kt贸ra w obliczu pora偶ki Holendr贸w mo偶e odskoczy膰 im a偶 na cztery punkty.聽

Holandia – Czarnog贸ra zapowied藕 (sobota, 20:45)

Holendrzy podchodz膮 do sobotniego spotkania jako murowani faworyci, nawet pomimo tego, 偶e reprezentacji Czarnog贸ry uda艂o si臋 do tej pory zgromadzi膰 tak膮 sam膮 ilo艣膰 punkt贸w co Holandii. Podopieczni Louisa van Gaala musz膮 wygra膰 je艣li chc膮 my艣le膰 o dogonieniu Turcji, kt贸ra w sobot臋 zmierzy si臋 z Gibraltarem. Jedyn膮 grupow膮 pora偶k臋 Holendrzy zanotowali w艂a艣nie z Turkami. W dw贸ch meczach uda艂o im si臋 triumfowa膰, a we wtorek zremisowali z reprezentacj膮 Norwegii 1:1. Teraz o stracie punkt贸w nie mo偶e by膰 ju偶 mowy.

Reprezentacja Czarnog贸ry radzi sobie w tych eliminacjach naprawd臋 nie藕le. Trafili do grypy, kt贸r膮 nazywa膰 mo偶na grup膮 艣mierci, a jednak po czterech kolejkach trac膮 zaledwie punkt do lidera. Nieco mniej pocieszaj膮cym jest fakt, 偶e Czarnog贸ra sw贸j dorobek punktowy zawdzi臋cza g艂贸wnie meczom z dwoma najs艂abszymi dru偶ynami w grupie i je艣li chc膮 my艣le膰 cho膰by o bara偶ach to musz膮 postara膰 si臋 o remis w starciu z Holandi膮.

Holandia – Czarnog贸ra nasze typy

Holandia – Czarnog贸ra | Typ: 1. Po艂owa / Mecz: remis/Holandia 4.40 @ Superbet

Holandia – Czarnog贸ra | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola 2.20 @ Superbet

Holandia – Czarnog贸ra kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

wygrana Holandii, kurs: 1.15

remis, kurs: 8.50

wygrana Czarnog贸ry, kurs: 15.50

Holandia – Czarnog贸ra fakty meczowe

Czarnog贸ra nie wygra艂a 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅

W ostatnich o艣miu spotkaniach u siebie Holandia przegra艂a tylko raz

Czarnog贸ra zremisowa艂a trzy z pi臋ciu ostatnich wyjazdowych spotka艅

Holandia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Norwegia – Holandia 1:1

Holandia – Czechy 0:2

Macedonia P贸艂nocna – Holandia 0:3

Holandia – Austria 2:0

Holandia – Ukraina 3:2

Czarnog贸ra – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Turcja – Czarnog贸ra 2:2

Czarnog贸ra 鈥 Izrael 1:3

Bo艣nia i Hercegowina 鈥 Czarnog贸ra 0:0

Czarnog贸ra 鈥 Norwegia 0:1

Czarnog贸ra 鈥 Gibraltar 4:1