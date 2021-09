Zagłębie Lubin – Termalica Nieciecza 🇵🇱 Typy, kursy (17.09.2021)

Pocz膮tek 8. kolejki Ekstraklasy w… pomara艅czowych barwach. Zag艂臋bie Lubin – Termalica Nieciecza to starcie dw贸ch dru偶yn o odmiennych celach. Miedziowi chcieliby powalczy膰 o co艣 wi臋cej ni偶 druga cz臋艣膰 tabeli. Beniaminek spod Tarnowa po prostu chce si臋 utrzyma膰.

Zag艂臋bie Lubin – Termalica Nieciecza zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Mecz dru偶yn, kt贸re nie zacz臋艂y tak, jakby chcia艂y. Jednak Miedziowi w ostatni weekend poprawili sobie humory wygran膮 w Gliwicach. Potrzebowali tego jak tlenu z kilku powod贸w. Przede wszystkim punkty do tabeli, a po drugie przerwanie fatalnej passy wyjazdowej – trzech pora偶ek i bilansu 0:11 w nich… Teraz czas wr贸ci膰 na 艣cie偶k臋 zwyci臋stw w domu. Po triumfach nad G贸rnikiem 艁臋czna i Pogoni膮 przysz艂a bolesna wpadka w derbach ze 艢l膮skiem(1:3). Rywal idealny do kolejnej wygranej, a dodatkowo b臋dzie pewien smaczek. W ko艅cu do Lubina wraca Mariusz Lewandowski – by艂y trener Zag艂臋bia.

P贸ki co jego ekipa nie wygl膮da zbyt dobrze na boiskach Ekstraklasy. Termalica Nieciecza by艂a typowana do niespodzianki rozgrywek. P贸ki co wygl膮daj膮 nie藕le w wielu meczach, ale nie przek艂ada si臋 to na punkty. Niecieczanie to na dzisiaj jedyny zesp贸艂 bez wygranej w lidze. Za nimi remisy ze Stal膮, Wis艂膮 Krak贸w oraz Wart膮 Pozna艅. K艂opot jest taki, 偶e na ten moment grali ju偶 cztery razy u siebie i nie skorzystali z atutu swojego kameralnego obiektu. Na wyjazdach jeszcze bez strzelonego gola.

Zag艂臋bie Lubin – Termalica Nieciecza kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Zag艂臋bie wygra, kurs: 2,06

Termalica wygra, kurs: 3,75

Remis, kurs: 3,30

Zag艂臋bie Lubin – Termalica Nieciecza fakty meczowe

Miedziowi s膮 na dziewi膮tym miejscu tabeli, za艣 go艣cie z Niecieczy zamykaj膮 stawk臋

Zag艂臋bie na w艂asnym stadionie wygra艂o dwa z trzech mecz贸w ligowych. Termalica na wyjazdach gra艂a dwukrotnie i jeszcze nie strzeli艂a gola(1pkt)

Ostatnie spotkanie tych ekip w Ekstraklasie to rok 2017. W贸wczas gospodarze wygrali 4:2, a hat-trickiem popisa艂 si臋 Jakub 艢wierczok

Zag艂臋bie Lubin – Termalica Nieciecza typy

Stawiamy w tym spotkaniu na gospodarzy, kt贸rzy powinni ogra膰 swojego by艂ego trenera

Typ: Zag艂臋bie @ 2,06 BETFAN