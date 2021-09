Mauricio Pochettino skomentował sytuację z Leo Messim

Trener PSG Mauricio Pochettino odniósł się na konferencji prasowej po meczu z Lyonem do zdarzenia z 76. minuty spotkania, gdy zdjęty z boiska Leo Messi nie podał mu ręki.

Całą sytuację wychwyciły kamery, a Messi wydawał się wyraźnie poirytowany faktem, że trener PSG nie pozwolił mu dograć meczu do końca.

„Decyzje są podejmowane dla dobra zespołu”

Mauricio Pochettino na konferencji po meczu z Lyonem nie uciekał od tematu z Messim i skomentował całą sytuację z 76. minuty spotkania, gdy zmieniony Messi niekoniecznie dobrze zareagował na tę decyzję swojego rodaka.

Leo Messi chyba nie był zadowolony z decyzji Mauricio Pochettino o zmianie w dzisiejszym meczu 🧐 Co myślicie o tej sytuacji ❓ #FrancjaElegancja pic.twitter.com/ha94px7aRd — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 19, 2021

„Mamy świetnych graczy w 35-osobowym składzie. Grać może tylko 11. Decyzje w trakcie meczu są podejmowane dla dobra zespołu. Czasami są pozytywne, czasami nie. Czasami podobają się zawodnikom, a czasami nie. To są decyzje, które muszą być podejmowane przez trenerów. Co do zmiany Messiego – zapytałem go jak się czuje. Odparł, że ok i to wszystko” – przedstawił całą sytuację ze swojej perspektywy szkoleniowiec PSG.

Ekipa z Paryża ostatecznie pokonała w niedzielę Lyon 2:1 po bramkach Neymara oraz Icardiego i po sześciu kolejkach z kompletem zwycięstw przewodzi stawce w tabeli Ligue 1.