Dawid Kownacki doznał poważnej kontuzji. Czeka go długa przerwa

Dawid Kownacki odniósł poważną kontuzję na treningu Fortuny Dusseldorf i czeka go kilka miesięcy przerwy. Informację na temat stanu zdrowia polskiego napastnika przekazała oficjalna strona internetowa niemieckiej drużyny.



Zgodnie z treścią klubowego komunikatu do kontuzji doszło w trakcie ostatniego treningu przed meczem 2. Bundesligi z Jahn Regensburg. Kownackiego zabrakło w kadrze meczowej na to spotkanie. W poniedziałek Fortuna wyjaśniła powody jego absencji.

Fatalna diagnoza

Dawid Kownacki zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Diagnoza klubowego lekarza Fortuny oznacza, że polski zawodnik będzie musiał przejść operację, która wykluczy go z gry na kilka najbliższych miesięcy.

Dawid Kownacki hat sich im Abschlusstraining vor #F95SSV einen Außenbandriss zugezogen, muss operiert werden und fällt mehrere Monate lang aus. GUTE BESSERUNG, Dawid! 🙏 👉 https://t.co/g3FtNXJm1b#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/A8QJqnv2XF — Fortuna Düsseldorf (@f95) September 20, 2021

To już nie pierwsza poważna kontuzja 24-letniego napastnika z Polski. W ostatnim czasie z powodu urazu Dawid Kownacki nie mógł pojawić się na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji przed meczami eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Teraz Paulo Sousa znów długo nie będzie mógł brać go pod uwagę przy ustalaniu powołań do kadry.