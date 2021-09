Atalanta – Sassuolo 🇮🇹 Typy, kursy (21.09.2021)

Mecz Atalanta – Sassuolo będzie dla gospodarzy szansą na pozostanie w kontakcie z czołówką ligowej tabeli. Choć zespół z Bergamo póki co nie zachwyca swoimi wynikami to w pojedynku z ekipą Sassuolo pozostaje jego wyraźnym faworytem.

Atalanta – Sassuolo zapowiedź (wtorek, 20:45)

Atalanta póki co nie prezentuje się jeszcze tak widowiskowo jak często bywało to w ubiegłym sezonie, ale ciężko mówić w przypadku tej drużyny o jakimś kryzysie. Gospodarze wtorkowego meczu wygrali dotąd dwa ligowe spotkania, jedno zremisowali oraz jedno przegrali, ale nie tracą wiele do czołowych lokat w Serie A.

W gorszej sytuacji jest Sassuolo, które wygrało dotąd jedno spotkanie w lidze i przegrało trzy ostatnie mecze z rzędu, zdobywając w nich zaledwie jednego gola. Ciężko spodziewać się, że mecz z Atalantą będzie dla gości okazją do przełamania się.

Atalanta – Sassuolo nasze typy

W meczu Atalanta – Sassuolo ciężko spodziewać się innego wyniku niż wygrana gospodarzy. To oni będą zapewne kreować grę oraz stwarzać więcej klarownych sytuacji, co powinno przełożyć się na gole ekipy Gian Piero Gasperiniego.

Atalanta – Sassuolo | Typ: Atalanta powyżej 1.5 goli @1.45 BETFAN

Atalanta – Sassuolo | Typ: Atalanta i powyżej 2.5 goli @1.91 BETFAN

Atalanta – Sassuolo kursy bukmacherów

Faworytem meczu w Bergamo są gospodarze. BETFAN wycenił wygraną Atalanty po kursie 1.55. Zwycięstwo Sassuolo znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 5.20, a remis z kursem 4.60.

Atalanta – Sassuolo fakty meczowe

Atalanta zdobywała przynajmniej jednego gola w 4 z 5 ostatnich meczów

Sassuolo wygrało tylko jeden z ostatnich pięciu meczów

W ubiegłym sezonie Atalanta wygrało u siebie z Sassuolo 5:1

Atalanta – pięć ostatnich spotkań

Salernitana – Atalanta 0:1

Villarreal – Atalanta 2:2

Atalanta – Fiorentina 1:2

Atalanta – Bologna 0:0

Torino – Atalanta 1:2

Sassuolo – pięć ostatnich spotkań

Sassuolo – Torino 0:1

AS Roma – Sassuolo 2:1

Sassuolo – Cremonese 0:2

Sassuolo – Sampdoria 0:0

Verona – Sassuolo 2:3