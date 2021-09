Spezia – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (22.09.2021)

Widok ligowej tabeli Serie A przed meczem Spezia – Juventus może wprawiać w osłupienie. Podobnie jak fakt, że goście z Turynu przyjadą do La Spezii, by sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Spezia – Juventus zapowiedź (środa, 18:30)

Początek sezonu jest dla kibiców Juventusu prawdziwą udręką. Z pewnością nikt w Turynie nie wyobrażał sobie, że powrót Massimiliano Allegriego na Allianz Stadium będzie przebiegał w takich okolicznościach. Fakty są jednak bezlitosne: Juventus po czterech ligowych kolejkach ma na koncie raptem dwa punkty i znajduje się aktualnie w strefie spadkowej tabeli Serie A.

Goście z Piemontu są oczywiście faworytami środowego meczu, ale biorąc pod uwagę ich dotychczasową dyspozycję o wygraną wcale nie będzie łatwo. Gospodarze wygrali dotąd jedno ligowe spotkanie, raz remisowali i dwa razy przegrywali, ale do meczu z Juventusem z racji formy ekipy z Turynu podejdą pewnie bez respektu. Będzie im za to na pewno towarzyszyła wielka wola walki i chęć sprawienia niespodzianki w meczu z faworyzowanym, ale także zagubionym rywalem.

Spezia – Juventus nasze typy

Juventus póki co mocno rozczarowuje swoich fanów i do optymalnej formy podopiecznym Massimiliano Allegriego wciąż jest daleko, jednak mimo wszystko w meczu ze Spezią goście z Turynu powinni być stroną dominującą, co powinno przełożyć się na ich bramki w tym meczu oraz końcowe zwycięstwo.

Spezia – Juventus | Typ: Juventus powyżej 1.5 goli @1.41 BETFAN

Spezia – Juventus | Typ: Juventus i powyżej 1.5 goli @1.47 BETFAN

Spezia – Juventus kursy bukmacherów

Faworytem meczu na Stadio Alberto Picco są goście. BETFAN wycenił wygraną Juventusu po kursie 1.36. Zwycięstwo gospodarzy znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 7.80, a remis z kursem 5.30.

Spezia – Juventus fakty meczowe

Obie drużyny zdobywały przynajmniej jednego gola w 4 z 5 ostatnich spotkań

Alvaro Morata zdobywał bramkę w każdym z trzech ostatnich spotkań Juventusu

Spezia – pięć ostatnich spotkań

Venezia – Spezia 1:2

Spezia – Udinese 0:1

Lazio – Spezia 6:1

Cagliari – Spezia 2:2

Pordenone – Spezia 1:3

Juventus – pięć ostatnich spotkań

Juventus – Milan 1:1

Malmo – Juventus 0:3

Napoli – Juventus 2:1

Juventus – Empoli 0:1

Udinese – Juventus 2:2