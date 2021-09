AC Milan – Venezia 🇮🇹 Typy, kursy (22.09.2021)

W ramach 5. kolejki Serie A, Milan zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Venezi膮. Wyra藕nym faworytem tego starcia jest ekipa gospodarzy, kt贸ra aktualnie zajmuje trzecie miejsce w lidze.聽

AC Milan – Venezia zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Po raz pierwszy w tym sezonie Milan straci艂 punkty, remisuj膮c na wyje藕dzie z Juventusem. Cho膰 “Stara Dama” wysz艂a na prowadzenie ju偶 w 4. minucie meczu, to Milan zdo艂a艂 doprowadzi膰 do remisu za spraw膮 trafienia Rebicia. Co wi臋cej, mediola艅ska ekipa by艂a bliska zdobycia decyduj膮cej bramki, ale bardzo dobrze mi臋dzy s艂upkami Juventusu zachowa艂 si臋 Wojciech Szcz臋sny, kt贸ry obroni艂 strza艂 Kalulu.

Trzy punkty do tej pory zdoby艂a Venezia. Beniaminek Serie A zdo艂a艂 wygra膰 wyjazdowe starcie z Empoli 2:1. Poza tym meczem gracze Venezii zanotowali trzy pora偶ki, przegrywaj膮c 0:2 z Napoli, 0:3 z Udinese, a tak偶e 1:2 ze Spezi膮. Venezia jest aktualnie na szesnastym miejscu w tabeli i ma punkt przewagi nad stref膮 spadkow膮.

AC Milan – Venezia nasze typy

Milan nie powinien mie膰 wi臋kszych problem贸w z wygraniem tego spotkania, dlatego typujemy pewne zwyci臋stwo gospodarzy.

AC Milan – Venezia | Typ: Milan wygra r贸偶nic膮 minimum dw贸ch goli 1.62 @ Noblebet

AC Milan – Venezia | Typ: Milan wygra do przerwy i ca艂y mecz 1.72 @ Noblebet

AC Milan – Venezia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Milan wygra, kurs: 1.22

Remis, kurs: 7

Venezia wygra, kurs: 14.5

AC Milan – Venezia fakty meczowe

Milan wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Venezia zanotowa艂a jedno zwyci臋stw w pi臋ciu ostatnich starciach

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich spotka艅 Venezia traci艂a minimum jednego gola

AC Milan pi臋膰 ostatnich spotka艅

Juventus – AC Milan 1:1

Liverpool – AC Milan 3:2

AC Milan – Lazio 2:0

AC Milan – Cagliari 4:1

Sampdoria – AC Milan 0:1

Venezia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Venezia – Spezia 1:2

Empoli – Venezia 1:2

Brescia – Venezia 4:0

Udinese – Venezia 3:0

Napoli – Venezia 2:0