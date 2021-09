Piast Gliwice – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (27.09.2021)

Pojedynek Piasta Gliwice z Cracovią będzie starciem ekip z dolnej połówki tabeli. Nie wyklucza to jednak dobrego widowiska bowiem defensywy obu drużyn nie należą do przesadnie szczelnych.

Piast Gliwice – Cracovia zapowiedź (poniedziałek, 18:00)

Piłkarze Piasta Gliwice w ośmiu meczach zgarnęli tylko dziesięć punktów, na które złożyły się trzy wygrane, remis oraz cztery porażki. Zespół w tym okresie zanotował bilans bramkowy na poziomie 10:10. Piast w poprzednich pięciu spotkaniach zanotował dwie porażki, dwie wygrane oraz remis, jak zatem widać – forma drużyny ze Śląska nie należy do najstabilniejszych.

Cracovia z kolei zdobyła do tej pory o punkt mniej od swoich dzisiejszych rywali. Ekipa z Krakowa pozostaje jednak niepokonana w lidze od czterech spotkań, w których to zaliczyła dwie wygrane oraz dwa remisy. Podopieczni Michała Probierza znajdują się na ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż do czołowej siódemki Cracovia traci tylko trzy punkty.

Piast Gliwice – Cracovia nasze typy

Wydaje się, że Cracovia w końcu ustabilizowała swoją formę, podczas gdy Piast odniósł porażkę w dwóch kolejnych meczach. Stawiamy dzisiaj na gości z podpórką oraz BTTS. Defensywy obu ekip nie powalają, piłkarze z Krakowa natomiast nie bez powodu notują obecnie serię czterech ligowych meczów bez porażki.

Piast Gliwice – Cracovia |typ: X2 @1.67 Totalbet

Piast Gliwice – Cracovia |typ: BTTS @1.95 Totalbet

Piast Gliwice – Cracovia kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Piasta: 2.22

remis: 3.25

zwycięstwo Cracovii: 3.70

Piast Gliwice – Cracovia fakty meczowe

Piast przegrał w obu poprzednich meczach lidze.

Cracovia nie przegrała od czterech ligowych spotkań.

Obie ekipy dzieli zaledwie punkt.

Piast Gliwice pięć ostatnich spotkań

Wloclavia Włocławek – Piast Gliwice 0:2

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 1:0

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin 0:1

Górnik Zabrze – Piast Gliwice 0:1

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław 1:1

Cracovia pięć ostatnich spotkań

ŁKS Łódź – Cracovia 1:0

Pogoń Szczecin – Cracovia 1:1

Cracovia – Górnik Zabrze 2:2

Bruk Bet – Cracovia 1:2

Cracovia – Jagiellonia Białystok 2:1