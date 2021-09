Arkadiusz Reca kontuzjowany. Nie pojawi się na zgrupowaniu kadry

Arkadiusz Reca, który znalazł się w szerokim składzie reprezentacji Polski na październikowe mecze z San Marino i Albanią, z powodu kontuzji nie zjawi się jednak na zgrupowaniu kadry.

Informacja w sprawie stanu zdrowia Arkadiusza Recy dotarła do PZPN-u z jego klubu, występującej w Serie A Spezii.

Kolejna kontuzja Recy

Zgodnie z treścią komunikatu, który dotarł do PZPN-u z Włoch, Arkadiusz Reca zerwał mięsień czworogłowy i nie będzie mógł trenować przez około 4-5 tygodni.

To już kolejna kontuzja 26-letniego obrońcy, który dopiero co powrócił do gry po wcześniejszym urazie. Reca pozostawał przez niego bez gry od maja tego roku. Po powrocie na boisko udało mu się rozegrać tylko 5 minut w barwach Spezii, do której jest wypożyczony z Atalanty Bergamo.

Ostateczną kadrę reprezentacji Polski na październikowe mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze Paulo Sousa ma podać w najbliższych dniach, po ostatnich spotkaniach pucharowych oraz ligowych przed zgrupowaniem.