Robert Lewandowski znów strzela! Pewna wygrana Bayernu

Bayern Monachium pokonał Dynamo Kijów 5:0 w środowym meczu grupy E w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Dwa gole w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski.

Bawarczycy z kompletem zwycięstw pewnie przewodzą grupie E, w której oprócz Dynama grają jeszcze FC Barcelona oraz Benfica Lizbona.

Jak można było przypuszczać Bayern zdominował Dynamo od samego początku meczu. Robert Lewandowski mógł otworzyć wynik spotkania już w 10. minucie gry, ale jego strzał głową obronił Georgi Bushchan. Gospodarze długo nie czekali jednak na pierwszego gola, bo już dwie minuty później wyszli na prowadzenie, gdy „Lewy” pewnym strzałem z rzutu karnego pokonał bramkarza ukraińskiej drużyny.

W 27. minucie było już 2:0 dla Monachijczyków, a na listę strzelców znów wpisał się Lewandowski, któremu przy bramce asystował Thomas Muller. Niemiec popisał się dokładnym prostopadłym podaniem prosto pod nogi Polaka, a ten precyzyjnym strzałem nie dał szans Bushchanowi na udaną interwencję.

