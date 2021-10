Puchar Polski: Znamy pary 1/16 finału. Będą mini derby Krakowa

Za nami losowanie kolejnej rundy Pucharu Polski. Przedwczoraj poznaliśmy 32 ekipy, które powalczą o następne spotkania. Teraz każdy poznał swojego rywala. Tym razem nie sypnęło hitami, gdyż ekipy z Ekstraklasy w komplecie wylosowały drużyny z niższych lig. Wśród par 1/16 finału są… derby Krakowa.

W tym ostatnim przypadku chodzi jednak o najmniej medialne spotkanie. Naprzeciw siebie stanie Wieczysta oraz Garbarnia. Obie drużyny dzielą dwie klasy rozgrywkowe, jednak Wieczysta już wyeliminowała pierwszoligowca z Głogowa. To oznacza, że w starciu z drugoligowcem wcale nie będzie bez szans.

Najlepsze ekipy w Polsce trafiły względnie łatwych i egzotycznych – jak dla siebie – rywali. Legia pojedzie do Szczecina na mecz ze Świtem Skolwin. Lech do Skierniewic na Unię, zaś Górnik Zabrze do Wrocławia na spotkanie ze Ślęza. Co ciekawe Ślęza w tym sezonie już grała z Górnikiem, ale jego rezerwami w ramach trzecioligowych rozgrywek. Wówczas wrocławianie wygrali 2:0 na wyjeździe. Interesująco zapowiada się wyjazd Rakowa Częstochowa do Kalisza. KKS w poprzedniej rundzie wyeliminował trzecią drużynę ubiegłego sezonu Ekstraklasy. Teraz czas na wicemistrza i obrońcę trofeum Pucharu Polski.

Wiemy także, że w 1/8 finału zobaczymy przynajmniej 6 drużyn spoza Ekstraklasy. Na pewno będzie wśród nich dwóch pierwszoligowców i jeden drugoligowiec.

Pary 1/16 finału Pucharu Polski:

GKS Tychy – Wisła Kraków

Korona Kielce – Stomil Olsztyn

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin

Olimpia Grudziądz – Lech II Poznań

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Ślęza Wrocław – Górnik Zabrze

Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Lechia Gdańsk

Świt Skolwin – Legia Warszawa

Pogoń Siedlce – Motor Lublin

Widzew Łódź – GKS 1962 Jastrzębie

Wieczysta Kraków – Garbarnia Kraków

Zagłębie Sosnowiec – Piast Gliwice

KKS 1925 Kalisz – Raków Częstochowa

Miedź Legnica – Górnik Łęczna

Lechia Zielona Góra – Arka Gdynia

Unia Skierniewice – Lech Poznań