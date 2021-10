🇨🇩 DR Konga – Madagaskar 🇲🇬 Typy, kursy (7.10.2021)

Mecz Demokratyczna Republika Konga – Madagaskar to spotkanie, w którym na wygraną liczyć będą przede wszystkim gospodarze. Są oni w o wiele lepszym położeniu niż ich rywale i wciąż pozostają w grze o awans na mistrzostwa świata w Katarze.

DR Konga – Madagaskar zapowiedź (czwartek, 15:00)

Reprezentanci Demokratycznej Republiki Konga zremisowali swoje dwa poprzednie mecze w ramach drugiej rundy kwalifikacji do mundialu. Wyniki te nie przekreślają jednak ich szans na awans do tego turnieju, a wygrana z Madagaskarem przy sprzyjającym rezultacie meczu Tanzania – Benin może ich przybliżyć do tego celu.

W zupełnie innej sytuacji są piłkarze z Madagaskaru, którzy w drugiej rundzie kwalifikacji przegrali swoje oba mecze. Goście nie potrafią ponadto zwyciężyć od siedmiu kolejnych spotkań, z których przegrali aż pięć. Ciężko więc przypuszczać, że w czwartek zdołają się przełamać w konfrontacji z teoretycznie o wiele mocniejszym przeciwnikiem.

DR Konga – Madagaskar nasze typy

Zdecydowanymi faworytami czwartkowego spotkania są gracze Demokratycznej Republiki Konga. Na ich korzyść przemawiają nie tylko ostatnie wyniki, ale także dyspozycja ich najbliższych rywali, którzy mają już bardzo małe szanse, by wrócić do gry o mundial.

DR Konga – Madagaskar | Typ: powyżej 1.5 goli @1.44 BETFAN



DR Konga – Madagaskar | Typ: DR Konga lub remis i powyżej 1.5 goli @1.67 BETFAN

DR Konga – Madagaskar kursy bukmacherów

Faworytami czwartkowego meczu są gospodarze. Wygraną Demokratycznej Republiki Konga BETFAN wystawił z kursem 1.68. Zwycięstwo Madagaskaru znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 5.50, a remis z kursem 3.55.

DR Konga – Madagaskar fakty meczowe

DR Konga zdobywała przynajmniej jednego gola w 4 z 5 ostatnich spotkań

DR Konga jest niepokonana od trzech kolejnych spotkań

Madagaskar zdobył trzy gole w 5 ostatnich meczach

DR Konga – pięć ostatnich spotkań

Benin – DR Konga 1:1

DR Konga – Tanzania 1:1

DR Konga – Mali 1:1

Tunezja – DR Konga 1:0

DR Konga – Gambia 1:0

Madagaskar – pięć ostatnich spotkań

Tanzania – Madagaskar 3:2

Madagaskar – Benin 0:1

Madagaskar – Niger 0:0

Etiopia – Madagaskar 4:0

Madagaskar – Wybrzeże Kości Słoniowej 1:1