🇵🇱 Polska – San Marino 🇸🇲 Typy, kursy (9.10.2021)

Mecz Polska – San Marino ma być dla „Biało-Czerwonych” rozgrzewką przed o wiele trudniejszym spotkaniem w eliminacjach do mistrzostw świata z Albanią. Innych wynik niż wysoka wygrana Polaków nie wchodzi więc w przypadku tego spotkania w grę.

Polska – San Marino zapowiedź (sobota, 20:45)

Eliminacje do mundialu w Katarze powoli wkraczają w decydującą fazę. 12 października Polacy zmierzą się z Albanią w Tiranie, w bardzo ważnym dla układu sił w grupie spotkaniu, ale wcześniej czeka ich jeszcze mecz z San Marino. Z racji klasy rywala, mecz ten będzie dla podopiecznych Paulo Sousy dobrą okazją do przećwiczenia różnych wariantów gry i sprawdzenia przez portugalskiego trenera, w jakiej formie znajdują się powołani przez niego piłkarze.

Poprzedni mecz obu drużyn we wrześniu zakończył się wygraną „Biało-Czerwonych” 7:1. Od tamtej pory piłkarze San Marino doznali jeszcze kolejnej porażki przegrywając z Albanią 5:0. W przypadku spotkania z Polską pytanie nie sprowadza się więc do tego kto wygra ten mecz, ale jaką wysoką wygraną Polski się on zakończy.

Polska – San Marino nasze typy

Piłka nożna potrafi zaskakiwać, ale nie w spotkaniach tego typu co Polska – San Marino. W przypadku tego meczu do odgadnięcia pozostaje jedynie ile bramek strzelą w nim „Biało-Czerwoni”.

Polska – San Marino | Typ: powyżej 5.5 goli @1.80 LV BET

Polska – San Marino | Typ: powyżej 6.5 goli @2.50 LV BET

Polska – San Marino kursy bukmacherów

Polska to absolutny faworyt sobotniego meczu. Zwycięstwo „Biało-Czerwonych” znajduje się w ofercie LV BET z kursem 1.01. Wygraną San Marino bukmacher ten wystawił po kursie 44.00, a remis z kursem 25.00.

Polska – San Marino fakty meczowe

Bilans bramkowy Polski w 5 ostatnich meczach: 15-7

Bilans bramkowy San Marino w 5 ostatnich meczach: 2-19

Robert Lewandowski i Adam Buksa strzelili dotąd w eliminacjach odpowiednio 6 i 4 gole

Polska – pięć ostatnich spotkań

Polska – Anglia 1:1

San Marino – Polska 1:7

Polska – Albania 4:1

Szwecja – Polska 3:2

Hiszpania – Polska 1:1

San Marino – pięć ostatnich spotkań

Albania – San Marino 5:0

San Marino – Polska 1:7

Andora – San Marino 2:0

San Marino – Włochy U20 0:1

Kosowo – San Marino 4:1