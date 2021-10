🇫🇴 Wyspy Owcze – Austria 🇦🇹 Typy, kursy (9.10.2021)

W spotkaniu si贸dmej kolejki eliminacji do mistrzostw 艣wiata Wyspy Owcze zamierz膮 si臋 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 z reprezentacj膮 Austrii. Go艣cie s膮 dalecy od dobrej dyspozycji i ich szanse awansu na katarski mundial s膮 ju偶 raczej minimalne. By w kolejnych meczach wci膮偶 gra膰 o co艣, Austriacy musz膮 w sobotnim meczu wygra膰. Wydaje si臋 jednak, 偶e nie powinno to by膰 dla nich problemem.聽

Wyspy Owcze – Austria zapowied藕 (sobota, 20:45)

Reprezentacja Wysp Owczych nie mia艂a szcz臋艣cia w losowaniu. Farerzy trafili do grupy z Dani膮, Izraelem, Austri膮, Szkocj膮 i Mo艂dawi膮. Do tej pory gospodarzom sobotniego spotkania uda艂o si臋 zgromadzi膰 cztery punkty, co powinno by膰 dla nich zadowalaj膮cym wynikiem. Remis i wygrana z Mo艂dawi膮 to jedyne na co by艂o sta膰 Wyspy Owcze, jednak w tak trudnej grupie bardzo trudno by艂o walczy膰 o punkty w innych spotkaniach. W meczu z Austri膮 Farerzy r贸wnie偶 s膮 raczej skazywani na pora偶k臋.

Austria jest za to p贸ki co sporym rozczarowaniem. Ich szanse na awans na mistrzostwa 艣wiata s膮 ju偶 raczej czysto matematyczne, ale Austriacy musz膮 gra膰 do ko艅ca. W meczu z Wyspami Owczymi zwyci臋stwo jest ich obowi膮zkiem i podobnie zreszt膮 uwa偶aj膮 bukmacherzy, typuj膮c ich na murowanego faworyta spotkania.

Wyspy Owcze – Austria nasze typy

Wyspy Owcze – Austria | Typ: Austria (Austria handicap -1.5) 1.77 @ Noblebet

Wyspy Owcze – Austria | Typ: powy偶ej 2.5 gola 1.7 @ Noblebet

Wyspy Owcze – Austria kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce typy:

wygrana Wysp Owczych, kurs: 16

remis, kurs: 6.25

wygrana Austrii, kurs: 1.28

Wyspy Owcze – Austria fakty meczowe

Wyspy Owcze przegra艂y pi臋膰 z ostatnich siedmiu spotka艅

Austria przegra艂a dwa z ostatnich pi臋ciu spotka艅

W trzech z pi臋ciu ostatnich domowych mecz贸w Wysp Owczych pada艂y przynajmniej trzy gole

Wyspy Owcze – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wyspy Owcze – Mo艂dawia 2:1

Wyspy Owcze – Dania 0:1

Wyspy Owcze – Izrael 0:4

Wyspy Owcze – Liechtenstein 5:1

Wyspy Owcze – Islandia 0:1

Austria – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Austria – Szkocja 0:1

Izrael – Austria 5:2

Mo艂dawia – Austria 0:2

W艂ochy – Austria 0:0

Ukraina – Austria 0:1