🇸🇮 Słowenia – Rosja 🇷🇺 Typy, kursy (11.10.2021)

Mecz Słowenii z Rosją będzie bardzo ważny dla obu ekip w kontekście walki o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Rosja ma tyle samo punktów co pierwsza Chorwacja, a Słowenia jeśli chce powalczyć o chociażby drugą pozycję w grupie to musi to starcie wygrać. Szykuje się więc świetne spotkanie, które powinno stać na bardzo wysokim poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Słowenia – Rosja zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Gospodarze tracą sześć punktów do Rosji oraz Chorwacji. Brak wygranej w tym starciu może więc oznaczać koniec marzeń o chociażby barażach, które wciąż mogą dać Słowenii awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Zawodnicy gospodarzy bardzo dobrze wiedzą jak ogromna jest stawka tego meczu i można spodziewać się ciekawego starcia, które będzie bardzo emocjonujące.

Rosjanie chcą zająć pierwsze miejsce w grupie i zapewnić sobie awans na mistrzostwa świata bez konieczności grania baraży, które również będą bardzo wymagające. Mimo wszystko do tego potrzeba zwycięstwa w tym meczu, bo Chorwacja zagra ze Słowacją i można spodziewać się wygranej wicemistrzów świata. Rosjanie dobrze wiedzą, że będzie trudno o trzy punkty w Słowenii, ale na pewno gości stać na pokonanie swoich przeciwników.

Słowenia – Rosja nasze typy

Co prawda Rosjanie znajdują się w tym momencie wyżej w grupie i walczą wciąż o pierwsze miejsce, to jednak bukmacherzy uważają, że Słowenię stać na pokonanie swoich rywali na własnym obiekcie. Szykuje się jednak na pewno wyrównane starcie, które będzie stało na wysokim poziomie. Można spodziewać się podziału punktów, który jest naprawdę realny.

Słowenia – Rosja | Typ: remis @3.10 TOTALbet

Słowenia – Rosja | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 goli @2.65 TOTALbet

Słowenia – Rosja kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Słowenia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.60. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Słowenia – Rosja, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.10. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 2.90.

Słowenia – Rosja fakty meczowe

Rosja nie zachowała czystego konta w 3 ostatnich meczach przeciwko Słowenii.

Goście wygrali swoje 3 poprzednie spotkania.

Rosja nie przegrała od 4 meczów.

Słowenia ostatnie pięć spotkań

Malta – Słowenia 0:4

Chorwacja – Słowenia 3:0

Słowenia – Malta 1:0

Słowenia – Słowacja 1:1

Słowenia – Gibraltar 6:0

Rosja ostatnie pięć spotkań

Rosja – Słowacja 1:0

Rosja – Malta 2:0

Cypr – Rosja 0:2

Rosja – Chorwacja 0:0

Rosja – Rosja 1:4