Boliwia – Peru 🇧🇴 🇵🇪 Typy, kursy (10.10.2021)

Starcie Boliwii z Peru b臋dzie pojedynkiem dru偶yn z dolnej po艂贸wki eliminacyjnej tabeli. Kt贸ra z nich pokusi si臋 dzisiaj o zdobycie kompletu punkt贸w?

Boliwia 鈥 Peru zapowied藕 (niedziela, 22:00)

Co tu du偶o m贸wi膰, nikt nie spodziewa艂 si臋, 偶e Boliwia zawojuje eliminacje do Mundialu. Oczekiwania zatem pozosta艂y w zgodzie z rzeczywisto艣ci膮, w kt贸rej to ekipa gospodarzy znajduje si臋 na przedostatnim miejscu w tabeli z przewag膮 zaledwie dw贸ch punkt贸w nad ostatni膮 Wenezuel膮. Boliwia przegra艂a trzy ostatnie spotkania. Gospodarze do tego stracili w dziesi臋ciu spotkaniach a偶 dwadzie艣cia pi臋膰 bramek, co stanowi zdecydowanie najgorszy wynik w ca艂ej stawce.

Peru nie zachwyca, jednak te偶 ca艂y czas pozostaje w walce o awans. Go艣cie maj膮 na swoim koncie jedena艣cie punkt贸w, na kt贸re z艂o偶y艂y si臋 trzy wygrane, dwa remisy oraz a偶 pi臋膰 pora偶ek. Najwi臋ksz膮 bol膮czk膮 Peruwia艅czyk贸w jest defensywa, kt贸ra pozwoli艂a rywalom na zdobycie siedemnastu goli. Peru na przestrzeni pi臋ciu poprzednich mecz贸w w eliminacjach zanotowa艂o trzy wygrane, remis oraz pora偶k臋. Mo偶na zatem rzec, 偶e forma dru偶yny nie nale偶y do najgorszych.

Boliwia 鈥 Peru nasze typy

Defensywy obu ekip nale偶膮 do jednych z najgorszych w ca艂ych eliminacjach. Z tego te偶 powodu stawiamy dzisiaj przede wszystkim na over 2.5 gole. Mimo wszystko jednak wydaje nam si臋, 偶e zwyci臋zc膮 tego starcia oka偶e si臋 by膰 Peru, kt贸re prezentuje si臋 w ostatnich tygodniach ze zdecydowanie lepszej strony.

Boliwia 鈥 Peru |typ: Peru @2.96 BETFAN

Boliwia 鈥 Peru |typ: over 2.5 gole @2.24 BETFAN

Boliwia 鈥 Peru kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Boliwii: 2.45

remis: 3.25

zwyci臋stwo Peru: 2.96

Boliwia 鈥 Peru fakty meczowe

Boliwia przegra艂a trzy poprzednie eliminacyjne mecze.

Peru wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅.

Boliwia straci艂a w tych eliminacjach a偶 dwadzie艣cia pi臋膰 bramek.

Boliwia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ekwador 鈥 Boliwia 3:0

Argentyna 鈥 Boliwia 3:0

Urugwaj 鈥 Boliwia 4:2

Boliwia 鈥 Kolumbia 1:1

Boliwia 鈥 Argentyna 1:4

Peru pi臋膰 ostatnich spotka艅

Peru 鈥 Chile 2:0

Brazylia 鈥 Peru 2:0

Peru 鈥 Wenezuela 1:0

Peru 鈥 Urugwaj 1:1

Kolumbia 鈥 Peru 3:2