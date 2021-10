🇱🇹 Litwa – Szwajcaria 🇨🇭 Typy, kursy (12.10.2021)

Choć na papierze spotkanie Litwy ze Szwajcarią nie zapowiada się na najbardziej ciekawe, to dla ekipy gości będzie to bardzo ważny mecz w kontekście walki o pierwszą pozycję w grupie. Gracze z Litwy będą chcieli jednak postraszyć swoich rywali, którzy na papierze wydają się być zdecydowanie mocniejsi. Gospodarze nie mają jednak nic do stracenia i być może kibice zobaczą całkiem interesujący mecz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Litwa – Szwajcaria zapowiedź (wtorek, 20:45)

Gospodarze wygrali ostatnio swój pierwszy mecz w tych eliminacjach do mistrzostw świata. Litwa okazała się lepsze na własnym obiekcie od Bułgarii i na pewno fani gospodarzy mają nadzieję, że ich ulubieńcy po raz drugi będą w stanie zdobyć jakieś punkty w domowym starciu. Tym razem będzie to jednak o wiele trudniejsze zadanie, ale Litwa nie ma nic do stracenia.

Goście walczą z Włochami o pierwsze miejsce w tej grupie i na pewno Szwajcarzy dobrze wiedzą, że muszą oni wygrywać takie mecze jak te z Litwą. Nie będzie to wbrew pozorom bardzo łatwe zadanie, bo gospodarze nie mają nic do stracenia, ale na pewno goście w przypadku zagrania swojego meczu nie powinni mieć problemów z pokonaniem Litwy.

Litwa – Szwajcaria nasze typy

Szwajcarzy wciąż mogą mieć pierwsze miejsce w tej grupie i mogą oni odesłać mistrzów Europy do baraży, ale do tego potrzeba wygranych w takich meczach jak ten z Litwą. Na pewno gospodarze nie mają dużych szans na wygraną i można spodziewać się bardzo pewnego zwycięstwa ze strony Szwajcarii.

Litwa – Szwajcaria | Typ: handicap: Szwajcaria -1.5 @1.62 Superbet

Litwa – Szwajcaria | Typ: powyżej 2.5 goli @1.60 Superbet

Litwa – Szwajcaria kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Szwajcaria. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.22. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Litwa – Szwajcaria, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 6.40. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 13.00.

Litwa – Szwajcaria fakty meczowe

Szwajcaria wygrała poprzednie trzy mecze przeciwko Litwie.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 13 meczów.

Goście nie przegrali od 4 spotkań.

Litwa ostatnie pięć spotkań

Litwa – Bułgaria 3:1

Włochy – Litwa 5:0

Bułgaria – Litwa 1:0

Litwa – Irlandia Północna 1:4

Hiszpania – Litwa 4:0

Szwajcaria ostatnie pięć spotkań

Szwajcaria – Irlandia Północna 2:0

Irlandia Północna – Szwajcaria 0:0

Szwajcaria – Włochy 0:0

Szwajcaria – Grecja 2:1

Szwajcaria – Hiszpania 1:1