🇺🇸 USA – Kostaryka 🇨🇷 Typy, kursy (14.10.2021)

Spotkanie USA z Kostaryką zapowiada się naprawdę ciekawie. Obie drużyny chcą zagrać na przyszłorocznym mundialu, a gospodarze po ostatniej porażce z Panamą liczą na przełamanie w starciu z równie mocnym rywalem. Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom, ale na pewno goście nie są bez szans i kibice mogą spodziewać się wyrównanego i ciekawego meczu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

USA – Kostaryka zapowiedź (czwartek, 01:00)

Gospodarze po ostatniej porażce z Panamą na pewno utrudnili sobie sytuacje w grupie. Mimo wszystko gracze USA wciąż nie są wcale w bardzo złej sytuacji, ale na pewno muszą oni zdobyć punkty w starciu z Kostaryką. Nie będzie to łatwe zadanie, ale jak zawodnicy USA chcą zagrać na mistrzostwach świata to muszą takie starcia wygrywać.

Goście za to po zwycięstwie nad Salwadorem wrócili do walki o miejsca dające awans na mistrzostwa świata. Teraz przyszedł jednak czas na starcie z trudniejszym rywalem, który na papierze wydaje się być mocniejszy. Zawodnicy Kostaryki nie mają nic do stracenia i można spodziewać się, że dadzą oni z siebie wszystko.

USA – Kostaryka nasze typy

Amerykanie po wpadce z Panamą na pewno będą chcieli pokazać się z dobrej strony w meczu z Kostaryką. W ostatnim czasie ten rywal pasował ekipie USA i można spodziewać się, że tym razem zawodnicy Stanów Zjednoczonych po raz kolejny pokonają swoich rywali i zdobędą ważne trzy punkty.

USA – Kostaryka | Typ: USA @1.48 BETFAN

USA – Kostaryka | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.98 BETFAN

USA – Kostaryka kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest USA. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.48. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu USA – Kostaryka, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.80. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 6.10.

USA – Kostaryka fakty meczowe

Goście nie przegrali od 3 meczów.

Na ostatnich 8 meczów Kostaryki w aż 7 padało mniej niż 2.5 goli.

USA wygrała swoje trzy poprzednie mecze przeciwko Kostaryce.

USA ostatnie pięć spotkań

Panama – USA 1:0

USA – Jamajka 2:0

Honduras – USA 1:4

USA – Kanada 1:1

Salwador – USA 0:0

Kostaryka ostatnie pięć spotkań

Kostaryka – Salwador 2:1

Honduras – Kostaryka 0:0

Kostaryka – Jamajka 1:1

Kostaryka – Meksyk 0:1

Panama – Kostaryka 0:0