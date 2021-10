🇰🇿 Kazachstan – Finlandia 🇫🇮 Typy, kursy (12.10.2021)

Pierwszy wtorkowy mecz w eliminacjach strefy europejskiej odb臋dzie si臋 daleko na wschodzie. W walce o bara偶e do katarskiego mundialu pozostali dzisiejsi go艣cie. Ewentualna wygrana znacznie mo偶e ich przybli偶y膰 ku drugiemu miejscu na koniec kwalifikacji.

Kazachstan – Finlandia zapowied藕 (wtorek, 16:00)

Obie ekipy zachowa艂y jeszcze szans臋 na awans do bara偶贸w. Przy czym szans臋 Kazach贸w s膮 czysto iluzoryczne. Przed nimi dwa mecze, w tym to, gdy rywalem b臋d膮 Francuzi. Kr贸tko m贸wi膮c raczej cud贸w z ich strony nie powinni艣my si臋 spodziewa膰. Co innego w przypadku Fin贸w. Na dzisiaj 5 punkt贸w i niewielka strata do Ukrainy oraz Bo艣ni. Z tymi drugimi przyjdzie im si臋 zmierzy膰 w listopadzie. Wygrana dzisiaj oraz w Sarajewie da艂aby du偶膮 szans臋 na finisz na pozycji wicelidera. Trudno bowiem spodziewa膰 si臋 czego艣 wi臋cej, czytaj: zapunktowa膰 z Francj膮 na koniec eliminacji.

Kazachstan – Finlandia kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Kazachstan wygra, kurs: 4,45

Finlandia wygra, kurs: 1,96

Remis, kurs: 3,10

Kazachstan – Finlandia fakty meczowe

Finlandia jest na 4. miejscu, a Kazachstan pozycje ni偶ej i zamyka tabel臋. Warto jednak przypomnie膰, 偶e Finowie maj膮 jeden mecz mniej od Ukrai艅c贸w

Finowie podczas tych eliminacji wygrali jeden mecz oraz dwa zremisowali – z Ukrain膮 oraz Bo艣ni膮

Kazachstan wszystkie trzy punkty zdoby艂, dzi臋ki remisom. W tym dwukrotnie z Ukrai艅cami!

Pierwszy mecz tych ekip w Helsinkach sko艅czy艂 si臋 wygran膮 gospodarzy 1:0

Kazachstan – Finlandia typy

Gospodarze powinni co艣 trafi膰 do bramki, ale sumarycznie jednak liczymy na zwyci臋stwo go艣ci. Dwa typy, kt贸re nie wykluczaj膮 si臋 wzajemnie.

Typ: Obie strzel膮 @ 2,24 BETFAN

Typ: Finlandia @ 1,96 BETFAN