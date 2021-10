Watford – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (16.10.2021)

Premier League wraca do życia po przerwie reprezentacyjnej. Pierwszym sobotnim spotkaniem będzie starcie Watfordu z Liverpoolem. Gospodarze w tym meczu nie mają nic do stracenia, a goście potrzebują pilnie trzech punktów po ostatnim remisie w spotkaniu z Manchesterem City. Bukmacherzy nie dają gospodarzom większych szans nawet na remis, ale na pewno szykuje się bardzo ciekawe starcie, które powinno stać na wysokim poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Watford – Liverpool zapowiedź (sobota, 13:30)

Gospodarze tego starcia mogą być względnie zadowoleni z tego jak ułożył się dla nich początek tego sezonu. Beniaminek zdobywa pojedyncze punkty, które pozwalają na zajmowanie miejsca nad strefą spadkową. Oczywiście wszyscy w klubie gospodarzy wiedzą, że w tym sezonie czeka Watford walka o utrzymanie i będzie bardzo ciężko o lepszy wynik niż ten w drugiej połowie ligowej tabeli.

Goście za to chcą w tym sezonie wygrać Premier League i póki co forma Liverpoolu w tym sezonie jest naprawdę solidna. Mimo wszystko Jurgen Klopp zdaje sobie sprawę z tego, że o pierwsze miejsce w tabeli będzie bardzo trudno, ale na pewno potrzeba do tego wygrywać takie mecze jak ten z Watford. Już raz Liverpool stracił w tym sezonie punkty z beniaminkiem i drugi raz na pewno goście nie chcą tego zrobić.

Watford – Liverpool nasze typy

Gospodarze nie mają w tym meczu nic do stracenia, ale to jednak Liverpool dysponuje zdecydowanie większym potencjałem na papierze. Szykuje się jednak bardzo ofensywne i ciekawe starcie na stadionie beniaminka. Goście wrócą raczej jednak do domów z trzema punktami.

Watford – Liverpool | Typ: powyżej 2.5 goli @1.60 Superbet

Watford – Liverpool | Typ: handicap: Liverpool -1.5 @2.00 Superbet

Watford – Liverpool kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Liverpool. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.37. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Watford – Liverpool, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 5.35. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 8.80.

Watford – Liverpool fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali od 3 meczów.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 6 spotkań.

Goście nie przegrali od 12 meczów.

Watford ostatnie pięć spotkań

Leeds – Watford 1:0

Watford – Newcastle 1:1

Watford – Stoke 1:3

Norwich – Watford 1:3

Watford – Wolves 0:2

Liverpool ostatnie pięć spotkań

Liverpool – Manchester City 2:2

FC Porto – Liverpool 1:5

Brentford – Liverpool 3:3

Norwich – Liverpool 0:3

Liverpool – Crystal Palace 3:0