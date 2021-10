🇨🇦 Kanada – Panama 🇵🇦 Typy, kursy (14.10.2021)

W Toronto bardzo wa偶ne spotkanie w kontek艣cie eliminacji w strefie CONCACAF. Kanada i Panama to dru偶yny, kt贸re prawdopodobnie stocz膮 b贸j o ostatnie miejsca daj膮ce awans lub bara偶e do mundialu w Katarze. Bezpo艣rednie starcie to szansa na odskoczenie rywalowi.

Kanada – Panama zapowied藕 (czwartek, 01:30)

Po pi臋ciu kolejkach Panamczycy s膮 na trzecim miejscu. Co ciekawe maj膮 obecnie najlepsz膮 defensyw臋 w swojej strefie. Pod tym wzgl臋dem s膮 lepsi nawet od Amerykan贸w i Meksyku. Paradoks ca艂ej sytuacji polega na tym, 偶e uda艂o im si臋 pokona膰 USA, zremisowa膰 z Meksykiem, a punkty stracili przegrywaj膮c w Salvadorze – 0:1. Teraz rywal mniej wi臋cej na ich poziomie, ale jak wida膰 wszystkiego mo偶na si臋 spodziewa膰 po dru偶ynie, kt贸ra pojawi艂a si臋 na mundialu w Rosji i chcia艂aby to powt贸rzy膰 przy okazji kolejnego.聽

Kanad ma punkt mniej i jest na czwartej lokacie. Na ten moment jednak s膮 niepokonani. Mowa bowiem o czterech remisach oraz zwyci臋stwie nad Salvadorem. Trzeba przyzna膰, 偶e nacja s艂yn膮ca do tej pory z hokeja, ma coraz lepszych pi艂karzy. Na czele z Alphonso Daviesem z Bayernu oraz Jonathanem Davidem z Lille. Je艣li uda im si臋 wprowadzi膰 szerok膮 艂aw膮 m艂ode pokolenie do kadry, ju偶 niebawem mog膮 by膰 gro藕nym rywalem. Nie tylko dla przeciwnik贸w w CONCACAF, ale tak偶e dla innych kontynent贸w.

Kanada – Panama kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Kanada wygra, kurs: 1,57

Panama wygra, kurs: 6,50

Remis, kurs: 3,55

Kanada – Panama fakty meczowe

Po pi臋ciu kolejkach gospodarze s膮 na czwartym miejscu – 7pkt, za艣 Panama jest pozycje wy偶ej i ma jedno oczko wi臋cej

Ostatnie spotkanie tych dru偶yn to rok 2014, gdy w towarzyskim meczu pad艂 bezbramkowy remis

Go艣cie maj膮 najlepsz膮 defensyw臋 eliminacji – 2 stracone gole

Kanada z kolei jest niepokonanym zespo艂em, bilans: 1-4-0

Kanada – Panama typy

Typ na dwa remisy, ale rozbity na dwa typy. Czy oba wejd膮? To si臋 oka偶e, ale ka偶dy mo偶e sobie wybra膰.

Typ: Remis do przerwy @ 2,02 BETFAN

Typ: Remis @ 3,55 BETFAN