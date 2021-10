AC Milan – Verona 🇮🇹 Typy, kursy (16.10.2021)

Serie A wraca do gry po przerwie reprezentacyjnej. Warto b─Ödzie ┼Ťledzi─ç najbli┼╝sz─ů kolejk─Ö, bowiem w najwy┼╝szej w┼éoskiej klasie rozgrywkowej dzieje si─Ö ostatnio sporo. Ju┼╝ w t─Ö sobot─Ö AC Milan podejmie na w┼éasnym stadionie Veron─Ö. Gospodarze wci─ů┼╝ nie przegrali w tym sezonie ani jednego meczu i je┼Ťli pokonaj─ů Veron─Ö to stan─ů przed powa┼╝n─ů szans─ů wysuni─Öcia si─Ö na czo┼éo tabeli.┬á

AC Milan – Verona zapowied┼║ (sobota, 20:45)

AC Milan powoli zaczyna nawi─ůzywa─ç do swoich najlepszych czas├│w. Po d┼éugiej przerwie klub wr├│ci┼é do Ligi Mistrz├│w, gdzie co prawda nie zachwyca, jednak sam fakt obecno┼Ťci zespo┼éu w Champions League wywo┼éa┼é na San Siro niema┼ée poruszenie. Milan niezwykle dobrze radzi sobie za to w Serie A, gdzie wci─ů┼╝ pozostaje jedn─ů z trzech niepokonanych dru┼╝yn w stawce. W sobotnim meczu z Veron─ů pojawi si─Ö szansa, by dobr─ů pass─Ö przed┼éu┼╝y─ç i w najgorszym wypadku dodatkowo umocni─ç si─Ö na pozycji wicelidera tabeli.

Kibice Verony r├│wnie┼╝ nie mog─ů w ostatnim czasie narzeka─ç. Ich ulubie┼äcy prezentuj─ů si─Ö naprawd─Ö nie┼║le i na ten moment plasuj─ů si─Ö na dwunastym miejscu w tabeli Serie A. Ostatnio odnotowali nawet wysokie zwyci─Östwo nad Spezi─ů, dzi─Öki kt├│remu przed┼éu┼╝yli swoj─ů pass─Ö mecz├│w bez pora┼╝ki. Verona nie przegra┼éa bowiem ┼╝adnego ze swoich czterech ostatnich spotka┼ä, co z pewno┼Ťci─ů jest wynikiem godnym podziwu. Teraz o przed┼éu┼╝enie dobrej passy mo┼╝e by─ç trudno. Czy go┼Ťci sta─ç na sprawienie sensacji?

AC Milan – Verona nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Milan i wydaje si─Ö, ┼╝e klub z San Siro mo┼╝e pokusi─ç si─Ö w sobot─Ö o zwyci─Östwo wi─Öksz─ů r├│┼╝nic─ů bramek.

AC Milan – Verona | Typ: AC Milan 1.61 @ Betfan

AC Milan – Verona | Typ: powy┼╝ej 2.5 gola 1.74 @ Betfan┬á

AC Milan – Verona kursy bukmacher├│w

Bukmacher Betfan przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Milanu, kurs: 1.61

remis, kurs: 4.10

wygrana Verony, kurs: 5.30

AC Milan – Verona fakty meczowe

Milan nie przegrał w tym sezonie ani jednego meczu w Serie A

Verona pozostaje niepokonana od czterech spotkań

W czterech z ostatnich pięciu meczów Milanu obie drużyny strzelały gola

AC Milan – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Atalanta – AC Milan 2:3

AC Milan – Atletico Madryt 1:2

Spezia – AC Milan 1:2

AC Milan – Venezia 2:0

Juventus – AC Milan 1:1

Verona – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Verona – Spezia 4:0

Genoa – Verona 3:3

Salernitana – Verona 2:2

Verona – AS Roma 3:2

Bologna – Verona 1:0