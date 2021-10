Everton – West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (17.10.2021)

W ramach 8. kolejki Premier League, pi艂karze Evertonu zagraj膮 na w艂asnym obiekcie z West Hamem. W lepszym stylu sezon 2021/2022 rozpocz臋li gospodarze, kt贸rzy do tej pory zgromadzili o trzy punkty wi臋cej od niedzielnych rywali.

Everton – West Ham zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Cztery zwyci臋stwa, dwa remisy, jedna pora偶ka – tak prezentuje si臋 dotychczasowy bilans Evertonu w Premier League. Wygrane przypadaj膮 na starcia z Southampton, Brighton, Burnley oraz Norwich. Podzia艂y punkt贸w to rywalizacje z Leeds oraz Manchesterem United. Jedyna pora偶ka to z kolei pojedynek z Aston Vill膮. Everton aktualnie jest na sz贸stym miejscu w tabeli, ale po niedzielnym starciu mo偶e wskoczy膰 na czwart膮 pozycj臋.

Aby tak si臋 sta艂o “The Toffees” musz膮 pokona膰 na w艂asnym obiekcie West Ham. Z pewno艣ci膮 nie b臋dzie to 艂atwe zadanie. Co prawda “M艂oty” z艂apa艂y ostatnio lekk膮 zadyszk臋, co potwierdza zaledwie jedno zwyci臋stwo w pi臋ciu ostatnich ligowych meczach i pi臋膰 zdobytych punkt贸w na pi臋tna艣cie mo偶liwych, ale nadal pi艂karze Davida Moyesa na pewno mog膮 nawi膮za膰 wyr贸wnan膮 rywalizacj臋 z Evertonem.

Everton – West Ham nasze typy

Spodziewamy si臋 ciekawego pojedynku, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki, a tak偶e zobaczymy minimum trzy gole w tym spotkaniu.

Everton – West Ham | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.80 @ Superbet

Everton – West Ham | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.40 @ Superbet

Everton – West Ham kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz.

Everton wygra, kurs: 2.70

Remis, kurs: 3.25

West Ham wygra, kurs: 2.85

Everton – West Ham fakty meczowe

Everton zanotowa艂 dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

West Ham wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w West Ham traci艂 gola

Everton pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester United – Everton 1:1

Everton – Norwich 2:0

QPR – Everton 3:2 (2:2)

Aston Villa – Everton 3:0

Everton – Burnley 3:1

West Ham pi臋膰 ostatnich spotka艅

West Ham – Brentford 1:2

West Ham – Rapid Wiede艅 2:0

Leeds – West Ham 1:2

Manchester United – West Ham 0:1

West Ham – Manchester United 1:2