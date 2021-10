🇪🇸 FC Barcelona – Dynamo Kijów 🇺🇦 Typy, kursy (20.10.2021)

W drugim z hiszpa艅sko-ukrai艅skich pojedynk贸w w tej kolejce Ligi Mistrz贸w FC Barcelona podejmie na Camp Nou dru偶yn臋 Dynama Kij贸w. Trapiona wszelakimi problemami Blaugrana zdaje si臋 powoli odnajdowa膰 sw贸j rytm, jednak dotychczasowe wyniki osi膮gane przez podopiecznych Ronalda Koemana w Lidze Mistrz贸w nie napawaj膮 optymizmem.聽

FC Barcelona – Dynamo Kij贸w (艣roda, 18:45)

O problemach FC Barcelony napisano ju偶 chyba wszystko. Posada Ronalda Koemana ju偶 od d艂u偶szego czasu wisi na w艂osku i gie艂da nazwisk 艂膮czonych z przej臋ciem steru po Koemanie robi si臋 coraz d艂u偶sza. Wydaje si臋, 偶 Blaugrana w tym momencie nie przeskoczy pewnego poziomu, jednak nie musi to oznacza膰, 偶e d艂ugich serii pora偶ek. O tym, 偶e na Camp Nou nie musi teraz dzia膰 si臋 wy艂膮cznie 藕le przekona膰 mogli艣my si臋 w ostatniej kolejce La Liga, gdzie Barcelona pokona艂a 3:1 Valenci臋. Do gry wr贸ci艂 ju偶 tak偶e Ansu Fati, kt贸ry w tej bli偶szej i dalszej przysz艂o艣ci mo偶e stanowi膰 o sile klubu z Camp Nou.

Pomimo wszystkich z艂ych rzeczy, kt贸re m贸wi si臋 o aktualnej dyspozycji Barcelony, Dynamo Kij贸w nadal skazywane jest na pora偶k臋 w 艣rodowym spotkaniu. W poprzedniej serii mecz贸w klub Tomasza K臋dziory zosta艂 rozbity 5:0 przez Bayern Monachium i wydaje si臋, 偶e w w meczu z Blaugran膮 r贸wnie偶 mog膮 mie膰 trudno艣ci z dopisaniem do swojego konta cho膰by punktu. W obecnym sezonie ukrai艅skiej Premier League, Dynamo nie przegra艂o jeszcze 偶adnego spotkania i po jedenastu kolejkach przewodzi ligowej stawce. W kontek艣cie 艣rodowego pojedynku niewiele to jednak zmienia.

FC Barcelona – Dynamo Kij贸w nasze typy

Zar贸wno w spotkaniu z Bayernem, jak i Benfic膮, Dynamo nie zdo艂a艂o zdoby膰 bramki. Teraz ponownie mo偶e by膰 o to trudno, jednak wydaje si臋, 偶e nie jest to a偶 tak niemo偶liwe. Prawdopodobne jest, 偶e Barcelona rzeczywi艣cie triumfuje w tym spotkaniu, jednak niekoniecznie do zera.

FC Barcelona – Dynamo Kij贸w | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.89 @ Betfan聽

FC Barcelona – Dynamo Kij贸w | Typ: FC Barcelona i powy偶ej 2.5 gola 1.63 @ Betfan聽

FC Barcelona – Dynamo Kij贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce typy:

wygrana Barcelony, kurs: 1.27

remis, kurs: 6.0

wygrana Dynama 9.60

FC Barcelona – Dynamo Kij贸w fakty meczowe

W czterech z ostatnich pi臋ciu mecz贸w Barcelony pada艂y przynajmniej dwa gole

Barcelona przegra艂a tylko jedno z sze艣ciu rozegranych w tym sezonie domowych spotka艅

W ostatnich dziewi臋ciu wyjazdowych meczach Dynama pada艂y przynajmniej dwa gole

FC Barcelona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Barcelona – Valencia 3:1

Atletico Madryt – Barcelona 2:0

Benfica – Barcelona 3:0

Barcelona – Levante 3:0

Cadiz – Barcelona 0:0

Dynamo Kij贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

FK Lw贸w – Dynamo Kij贸w 1:4

Dynamo Kij贸w – Szachtar 0:0

Bayern – Dynamo Kij贸w 5:0

Ruch Lw贸w – Dynamo Kij贸w 0:2

Szachtar – Dynamo Kij贸w 3:0