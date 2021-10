🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea – Malmo FF 🇸🇪 Typy, kursy (20.10.2021)

W ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrz贸w, pi艂karze Chelsea zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Malmo FF. Podopieczni Thomasa Tuchela podchodz膮 do tego pojedynku po pora偶ce w Turynie. Czy “The Blues” zanotuj膮 efektowne zwyci臋stwo?

Chelsea – Malmo FF zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Zwyci臋stwo 1:0 z Zenitem oraz pora偶ka 0:1 z Juventusem – tak prezentuj膮 si臋 dotychczasowe wyniki Chelsea w fazie grupowej Ligi Mistrz贸w. “The Blues” mieli spore problemy, by wygra膰 domowe starcie z rosyjskim klubem. Ostatecznie decyduj膮cego gola strzeli艂 Lukaku. Z kolei w rywalizacji ze “Star膮 Dam膮” zesp贸艂 z Premier League d艂u偶szej utrzymywa艂 si臋 przy pi艂ce i stworzy艂 sobie wi臋cej sytuacji bramkowych, ale to ekipa z Serie A by艂a skuteczniejsza i si臋gn臋艂a po trzy punkty.

Malmo to ostatni zesp贸艂 grupy H. Szwedzki klub nie potrafi nawi膮za膰 odpowiedniej walki z najlepszymi. Wystarczy powiedzie膰, 偶e gracze Malmo zanotowali dwie pora偶ki i maj膮 bilans bramkowy 0:7. Pierwsze spotkanie to domowe starcie z Juventusem, kt贸re zako艅czy艂o si臋 triumfem “Starej Damy” 3:0. Drugi pojedynek to wyjazdowa potyczka z Zenitem wygrana przez gospodarzy 4:0.

Chelsea – Malmo FF nasze typy

Chelsea nie powinna mie膰 wi臋kszych problem贸w ze zgarni臋ciem trzech punkt贸w, dlatego zak艂adamy, 偶e mecz zako艅czy si臋 wysokim zwyci臋stwem “The Blues”.

Chelsea – Malmo FF | Typ: Pierwsza po艂owa powy偶ej 1.5 bramki 2.02 @ Noblebet

Chelsea – Malmo FF | Typ: Chelsea wygra r贸偶nic膮 minimum czterech goli. 2.85 @ Noblebet

Chelsea – Malmo FF kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Chelsea wygra, kurs: 1.07

Remis, kurs: 13.5

Malmo wygra, kurs: 46

Chelsea – Malmo FF fakty meczowe

Chelsea wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Malmo zanotowa艂o trzy zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w pi艂karze Malmo tracili minimum jednego gola

Chelsea pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brentford – Chelsea 0:1

Chelsea – Southampton 3:1

Juventus – Chelsea 1:0

Chelsea – Manchester City 0:1

Chelsea – Aston Villa 2:1 (1:1)

Malmo FF pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ostersunds – Malmo FF 0:3

Malmo FF – Onsala BK 5:1

Malmo FF – Mjallby 0:1

Zenit – Malmo FF 4:0

Malmo FF – Orebro 5:1