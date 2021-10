Roma – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (24.10.2021)

W niedzielę czekają nas dwa hity włoskiej Serie A. Już o godzinie 18:00 AS Roma podejmie na własnym stadionie lidera – drużynę Napoli. Na minimalnego faworyta spotkania wyrastają goście, którzy w ośmiu dotychczasowych kolejkach zanotowali osiem zwycięstw. Teraz przed nimi starcie z czwartą siłą ligi, która na pewno tanio skóry nie sprzeda.

Roma – Napoli zapowiedź (niedziela, 18:00)

Roma radzi sobie w tym sezonie ze zmiennym szczęściem. W ostatnich pięciu meczach przytrafiły im się trzy wstydliwe wyjazdowe porażki. Na własnym sezonie podopieczni Jose Mourinho są jednak zupełnie inną drużyną i wygrali wszystkie ligowe spotkania, które rozgrywali przed własną publicznością. Teraz o zgarnięcie pełnej puli może być dużo trudniej, bowiem na Stadio Olimpico przyjedzie lider Serie A, który w tym sezonie odważnie zgłasza swoje mistrzowskie aspiracje.

Kalidou Koulibaly powiedział przed spotkaniem z Legią, że to mistrzowie Polski są faworytem tego spotkania. Być może była to czysta kurtuazja, a być może świadczyło to o tym, że rozgrywki Ligi Europy są dla klubu z Neapolu sprawą drugorzędną. Trudno się temu dziwić, gdyż po fantastycznym starcie sezonu, klub Piotra Zielińskiego mógł poważnie zacząć myśleć o potencjalnym mistrzostwie. Na razie wszystko wygląda dobrze, ale niedzielne starcie z Romą z pewnością nie będzie należało do najprostszych.

Roma – Napoli nasze typy

Pomimo tego, że może to być dość wyrównane spotkanie, nasze typy kierowałyby się raczej w stronę klubu z Neapolu.

Roma – Napoli | Typ: Napoli 2.42 @ Betfan

Roma – Napoli | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.54 @ Betfan

Roma – Napoli kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Romy, kurs: 2.83

remis, kurs: 3.50

wygrana Napoli, kurs: 2.42

Roma – Napoli fakty meczowe

Roma przegrała trzy z pięciu ostatnich spotkań

Napoli wciąż pozostaje w tym sezonie niepokonane w lidze

Roma strzelała przynajmniej jednego gola w dziewięciu z dziesięciu ostatnich spotkań

Roma – pięć ostatnich spotkań

Bodo/Glimt – Roma 6:1

Juventus – Roma 1:0

Roma – Empoli 2:0

Zoria Ługańsk – Roma 0:3

Lazio – Roma 3:2

Napoli – pięć ostatnich spotkań

Napoli – Legia Warszawa 3:0

Napoli – Torino 1:0

Fiorentina – Napoli 1:2

Napoli – Spartak Moskwa 2:3

Napoli – Cagliari 2:0