KKS Kalisz – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (26.10.2021)

W 1/16 fina艂u Puchar Polski KKS Kalisz podejmie Rak贸w Cz臋stochowa. Pi艂karze ze 艢l膮ska znajduj膮 si臋 obecnie聽 naprawd臋 wy艣mienitej dyspozycji. Czy uda im si臋 zanotowa膰 kolejn膮 wygran膮?

KKS Kalisz 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (wtorek, 18:00)

KKS Kalisz niestety nie nale偶y do ekip z wysokiej p贸艂ki. Zesp贸艂 wyst臋puje na co dzie艅 w eWinner 2 lidze, w kt贸rej to m贸wi膮c ogl臋dnie, nie radzi sobie dobrze. Po czternastu kolejkach Kaliszanie zajmuj膮 dopiero jedenaste miejsce w stawce. Zesp贸艂 notuje w ty momencie seri臋 czterech spotka艅 bez wygranej, podczas kt贸rej zaliczy艂 dwa remisy oraz tyle samo przegranych. S艂aba forma w po艂膮czeniu z r贸偶nic膮 klas obu ekip sprawiaj膮, 偶e szanse gospodarzy na awans s膮 iluzoryczne.

Rak贸w z kolei jest obecnie jedn膮 z najr贸wniej graj膮cych ekip w Ekstraklasie. Pi艂karze z Cz臋stochowy zajmuj膮 drugie miejsce w ligowej tabeli oraz mog膮 pochwali膰 si臋 seri膮 dziewi臋ciu mecz贸w pora偶ki (sze艣膰 wygranych oraz trzy remisy). Go艣cie trac膮 zaledwie trzy punkty do lideruj膮cego stawce Lecha Pozna艅, kt贸ry ma rozegrany o jeden mecz wi臋cej. Wygrana w dzisiejszym meczu jest zatem obowi膮zkiem Rakowa, kt贸ry wszystkie atuty ma po swojej stronie.

KKS Kalisz 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa nasze typy

Rak贸w jest nie tylko zdecydowanie lepsz膮 dru偶yn膮, ale tak偶e znajduje si臋 w o niebo lepszej dyspozycji. Stawiamy dzisiaj na zdecydowan膮 wygran膮 go艣ci oraz na to, 偶e wygraj膮 oni pierwsz膮 po艂ow臋.

KKS Kalisz 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa |typ: handicap (-1) 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa @1.52 LV Bet

KKS Kalisz 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa |typ: pierwsza po艂owa 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa @1.77 LV Bet

KKS Kalisz 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana KKS Kalisz: 6.75

remis: 5.50

zwyci臋stwo Rakowa: 1.38

KKS Kalisz 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Rak贸w nie przegra艂 od dziewi臋ciu spotka艅.

Gospodarze nie wygrali od czterech mecz贸w.

Rak贸w jest wiceliderem Ekstraklasy.

KKS Kalisz pi臋膰 ostatnich spotka艅

KKS Kalisz 鈥 Lech Pozna艅 II 2:2

GKS Be艂chat贸w 鈥 KKS Kalisz 2:1

KKS Kalisz 鈥 Motor Lublin 0:0

Pogo艅 Siedlce 鈥 KKS Kalisz 1:0

KKS Kalisz 鈥 Hutnik Krak贸w 2:0

Rak贸w Cz臋stochowa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Bruk Bet Termalica 3:2

艢l膮sk 鈥 Wroc艂aw 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa 1:2

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Podbeskidzie B-B. 1:0

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Warta Pozna艅 3:0

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Radomiak Radom 2:2