Getafe – Espanyol 🇪🇸 Typy, kursy (31.10.2021)

Pomi臋dzy dwoma ciekawie zapowiadaj膮cymi si臋 meczami niedzielnymi b臋dzie jeszcze ten… Getafe – Espanyol raczej nikogo nie kr臋ci poza fanami tych ekip. Mimo 偶e mowa o starciu madrycko-barcelo艅skim. Spotykaj膮 si臋 dwie dru偶yny, kt贸rych nie ogl膮da si臋 z wielk膮 przyjemno艣ci膮.聽

Getafe – Espanyol zapowied藕 (niedziela, 18:30)

Je艣li Getafe chcia艂o zerwa膰 z 艂atk膮 brzydko graj膮cej dru偶yny za Pepe Bordalasa to… mo偶e i si臋 uda艂o. Pod tym wzgl臋dem, 偶e trenera nie ma. Jednak dru偶yna spod Madrytu obra艂a kurs w kierunku LaLiga2. P贸ki co na ich koncie ledwie dwa punkty. Bez wygranej pod koniec pa藕dziernika to naprawd臋 bilans fatalny i nakazuj膮cy my艣le膰 realnie o spadku po wielu latach w elicie. Dodajmy, 偶e to by艂by spadek wyczekiwany przez wi臋kszo艣膰 pi艂karskiej Hiszpanii. Klub, kt贸rego akademia niczym si臋 nie wyr贸偶nia. Nie maj膮cy grona oddanych kibic贸w i m臋cz膮cy wszystkich dooko艂a gr膮, na kt贸r膮 od lat nie da si臋 patrze膰.

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

Po drugiej stronie Espanyol, kt贸ry wr贸ci艂 do elity. Sensacyjny spadek w sezonie 2019/2020 i potem b艂yskawiczny powr贸t do LaLiga. Teraz to ju偶 nie jest zesp贸艂, kt贸ry mia艂by podbi膰 lig臋, tak jak to planowali chi艅scy w艂a艣ciciele kilka lat temu. Kilka ciekawych nazwisk jest, jednak nadal najwi臋ksz膮 gwiazd膮 jest oczywi艣cie Raul De Tomas. RDT w ubieg艂ym sezonie 23 razy pokonywa艂 bramkarzy rywali w drugiej lidze. Pocz膮tek obecnego sezonu tak偶e dobry – ju偶 sze艣膰 trafie艅 i 艣cis艂a czo艂贸wka klasyfikacji strzelc贸w. Szkopu艂 w tym, 偶e Los Pericos nadal nie mog膮 wygra膰 na wyje藕dzie – 3 remisy i 2 pora偶ki.

Getafe – Espanyol kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Getafe wygra, kurs: 2,35

Espanyol wygra, kurs: 3,50

Remis, kurs: 3,10

Getafe – Espanyol fakty meczowe

Dziesi膮ty w tabeli Espanyol przyje偶d偶a do czerwonej latarni ligi – Getafe

Gospodarze to jedna z dw贸ch dru偶yn bez wygranej w LaLiga w tym sezonie – obok Levante

Dru偶yna z Katalonii na wyjazdach jeszcze nie wygra艂a – trzy remisy i dwie pora偶ki

Ostatnie mecze tych ekip to sezon 2019/2020. W贸wczas pad艂y dwa remisy – 1:1 i 0:0

Getafe – Espanyol typy

Nie zapowiada si臋 pasjonuj膮co to spotkanie. Jedni w og贸le nie wygrali, drudzy nie zrobili tego poza domem. Typujemy przed艂u偶enie tych serii.

Typ: 0:0 do przerwy @ 2,22 Noblebet

Typ: Remis @ 3,10 Noblebet