Liverpool – Brighton 🇬🇧 Typy, kursy (30.10.2021)

Po rozbiciu aż 5:0 Manchesteru United, Liverpool czeka teraz domowe starcie, w którym ich rywalem będzie drużyna Brighton. Gospodarze nadal w tym sezonie nie przegrali i mało prawdopodobne, by ta pierwsza porażka miała im się przytrafić właśnie z Brighton. Czy gości stać na podjęcie walki z rozpędzonymi The Reds?

Liverpool – Brighton zapowiedź (sobota, 16:00)

Liverpool jest w tym sezonie w naprawdę doskonałej formie. W obecnej kampanii nie zaznali jeszcze smaku porażki, ale okazuje się, że jest to niewystarczające, by zasiadać na fotelu lidera Premier League. Do pierwszej Chelsea, The Reds tracą zaledwie jeden punkt i biorąc pod uwagę ich ostatnią dyspozycję bardzo możliwe, że zdołają tę stratę szybko zniwelować. Najpierw jednak trzeba zrobić swoje i pokonać przed własną publicznością drużynę Brighton.

Goście zaliczyli wymarzony początek sezonu. Przez krótką chwilę pojawiła się nawet okazja na to, by zasiadali na fotelu lidera, jednak nie została ona przez Mewy wykorzystana. Od tamtego momentu coś zaczęło się sypać i podopieczni Grahama Pottera zaczęli tracić punkty. Trzy remisy i porażka z Manchesterem City to ostatnie rezultaty Brighton. Sprawiło to, że dorobek punktowy gości sobotniego spotkania nie jest już tak okazały.

Liverpool – Brighton nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Liverpool i naszym typem na ten mecz jest wysokie zwycięstwo The Reds.

Liverpool – Brighton | Typ: Obie drużyny strzelą gola – nie 1.95 @ Superbet

Liverpool – Brighton | Typ: Liverpool (handicap -1.5) 1.80 @ Superbet

Liverpool – Brighton kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Liverpoolu, kurs: 1.30

remis, kurs: 6.0

wygrana Brighton, kurs: 10.50

Liverpool – Brighton fakty meczowe

Brighton nie wygrało żadnego z pięciu ostatnich spotkań

Liverpool pozostaje w tym sezonie niepokonany

W czterech z pięciu ostatnich meczów Liverpoolu padały przynajmniej cztery gole

Liverpool – pięć ostatnich spotkań

Preston – Liverpool 0:2

Manchester United – Liverpool 0:5

Atletico Madryt – Liverpool 2:3

Watford – Liverpool 0:5

Liverpool – Manchester City 2:2

Brighton – pięć ostatnich spotkań

Leicester – Brighton 2:2

Brighton – Manchester City 1:4

Norwich – Brighton 0:0

Brighton – Arsenal 0:0

Crystal Palace – Brighton 1:1