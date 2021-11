Levante – Granada 🇪🇸 Typy, kursy (1.11.2021)

Pojedynek Levante z Granadą będzie starciem ekip znajdujących się w strefie spadkowej. Gospodarze są jedyną drużyną w stawce bez wygranej na koncie, czy uda im się dzisiaj przełamać tę niechlubną serię?

Levante – Granada zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Niestety obecny sezon to dla piłkarzy Levante jedno wielkie pasmo niepowodzeń. Gospodarze w jedenastu kolejkach zanotowali aż sześć remisów oraz pięć porażek. Co ciekawe jednak, nie czyni ich to najgorszym zespołem w stawce. Znajdujące się miejsce niżej Getafe ma na swoim koncie dokładnie tyle samo punktów, o miejscu w tabeli decyduje na ten moment fakt, iż ekipa z Madrytu ma rozegrane o jedno spotkanie więcej.

Granada niestety jest niewiele lepsza od swoich dzisiejszych rywali. Goście znajdują się zaledwie miejsce wyżej nad Levante, zespoły dzieli różnica zaledwie dwóch punktów, Warto jednak nadmienić, że Granada nie przegrała żadnego z trzech poprzednich spotkań w La Lidze (dwa remisy oraz wygrana).

Levante – Granada nasze typy

Obu ekip zdecydowanie daleko od optymalnej formy. Granada jednak gra ostatnio nieco lepiej, dlatego też jesteśmy skłonni do postawienia w tym starciu na gości z podpórką. Ponadto stawiamy na BTTS, gdyż obie defensywy zdecydowanie nie należą do ligowej czołówki.

Levante – Granada |typ: X2 @1.77 Totalbet

Levante – Granada |typ: BTTS @1.92 Totalbet

Levante – Granada kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Levante: 2.05

remis: 3.40

zwycięstwo Granady: 3.75

Levante – Granada fakty meczowe

Granada nie przegrała od trzech spotkań.

Levante nie wygrało w tym sezonie ani jednego meczu.

Levante straciło w lidze już dwadzieścia goli.

Levante pięć ostatnich spotkań

Levante – Atletico Madryt 2:2

Sevilla – Levante 5:3

Levante – Getafe 0:0

Mallorca – Levante 1:0

Barcelona – Levante 3:0

Granada pięć ostatnich spotkań

Granada – Getafe 1:1

Osasuna – Granada 1:1

Granada – Sevilla 1:0

Celta Vigo – Granada 1:0

Granada – Real Sociedad 2:3